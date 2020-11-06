Коронавірус і проблеми з ерекцією: науковці досліджують зв'язок

Увага світу зараз прикута до вакцини проти коронавірусу та її побічних ефектів. Однак, фахівці в Італії та у США зараз б'ють на сполох з іншого приводу, а саме - можливої еректильної дисфункції як одного із довгострокових наслідків COVID-19.

Американська лікарка Дена Грейсон днями в ефірі телеканалу NBCLX заявила, що існує дедалі більше причин побоюватися того, що викликана новим вірусом хвороба справді може спричиняти довгострокові проблеми з потенцією. "Ми знаємо, що він (COVID-19 - Ред.) впливає на судинну систему. Тож побоювання цілком обґрунтовані. Вірус може не лише вбивати, але й спричиняти довгострокові, пожиттєві ускладнення", - сказала вона.

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Дослідження, проведене у липні в Італії, вказує на те, що еректильна дисфункція у чоловіків може бути як фактором ризику, так і "можливим наслідком" хвороби. "Проблеми з потенцією слугують біомаркером загального стану здоров'я", - коментує провідний автор дослідження, професор ендокринології та медичної сексології в університеті Тор Вергата у Римі Еманнуеле Джаніні. Він додає, що COVID-19 впливає на фізичний та душевний стан здоров'я хворого. Тож проблеми з ерекцією тут досить очікувані. За словами науковця, чоловіки, що у минулому вже стикались із проблемами з потенцією, можуть бути більш схильними до розвитку пневмонії унаслідок COVID-19.

Потрібні додаткові дослідження

Це пояснюється тим, що пневмонія спричиняє супутні захворювання, часто пов'язані з еректильною дисфункцією: утруднення дихання, запалення, гормональні проблеми, стрес, тривожність, депресію та дисфункцію ендотелію - звуження слизової оболонки артерій.

Разом з тим, італійський учений підкреслює, що "еректильна дисфункція є маркером ризику розвитку пневмонії від коронавірусу. Однак вона не обов'язково збільшує ризик зараження цієї інфекцією. Потрібні додаткові дослідження".

Еректильну дисфункцію спрчиняє порушення припливу крові до статевого органа. Причини можуть бути складні та різноманітні, як фізіологічні, так і психологічні. Проблеми зі серцево-судинною, нервовою та ендокринною системами можуть викликати ериктальну дисфункцію та впливати на потенцію.

Учені дедалі більше занепокоєні можливою довгостроковою шкодою від наслідків COVІD-19 для судинної та дихальної систем організму.

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