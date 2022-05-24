ВООЗ: Масова вакцинація проти мавпячої віспи зараз не є необхідною

Зафіксовані у Європі та Північній Америці випадки зараження людей мавпячою віспою наразі не вимагають проведення масової вакцинації від цієї хвороби, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Як зазначив глава підрозділу з особливо небезпечних патогенів у Європейському бюро ВООЗ Річард Пебоді в інтерв'ю агенції Reuters у понеділок, 23 травня, дотримання правил особистої гігієни та безпечного статевого життя достатньо, щоб контролювати поширення інфекції.

Основними заходами боротьби зі спалахом мавпячої віспи є відстеження контактів та ізоляція- заражених, додав він.

Раніше в МОЗ Німеччини також зазначили, що мавпяча віспа не дуже небезпечна для людей.

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Випадки захворювання на мавпячу у людей досі були відомі в основному у деяких регіонах Африки. 20 травня перший випадок зараження було виявлено у Німеччині. До цього в Європі сталося кілька спалахів цього інфекційного захворювання - зокрема, у Великобританії, Португалії, Іспанії, Італії, Франції та Бельгії.

Загалом до сьогоднішнього дня в Європі та Північній Америці зафіксовано дещо більше ста випадків зараження мавпячою віспою у людей. Йдеться про варіант інфекції, який вважається західноафриканським і викликає легший перебіг хвороби, ніж центральноафриканський варіант.