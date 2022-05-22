Байден про мавпячу віспу: Люди мають бути напоготові

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Світ реагує на спалах мавпячої віспи. Західні країни закуповують вакцину. В Україні поки що випадків захворювання не виявлено.
Президент США Джо Байден під час візиту до Південної Кореї заявив, що люди мають бути напоготові стосовно мавпячої віспи, яка шириться світом і може мати наслідки в разі подальшого розповсюдження.
За інформацією AP, радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що у США є запас "вакцини, які підходить для протидії мавпячій віспі".
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), станом на суботу, 21 травня, зафіксовано 92 підтверджених випадки захворювання у тих країнах, де мавпяча віспа не є ендемічною. Перші випадки виявили серед людей, які мали зв'язки з Центральною та Західною Африкою. Але низка країн згодом повідомила, що захворювання виявили у переважно у молодих чоловіків, які раніше не відвідували Африку. Зокрема, цей вірус уже зафіксували у Німеччині, Австрії, Великобританії, Іспанії, Франції, Швеції, Італії, Португалії, Бельгії, Ізраїлі, Канаді, США та Австралії. Мавпяча віспа передається людині від тварини, з симптомами дуже схожими на віспу. Більшість людей одужують упродовж кількох тижнів.
У Великобританії заявили, що уряд вже почав закупати вакцину проти віспи. Докторка Сьюзен Гопкінс з британського Агентства охорони здоров'я (UKHSA) уточнила, що "спалах був зосереджений у міських районах, серед геїв чи бісексуальних чоловіків".
Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) повідомило у Facebook, що "в Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано" та опублікувало інформацію про цей різновид хвороби.
Мавпяча віспа у людей викликає висипання на шкірі з пустулами й пухирцями, які через деякий час лопаються, а потім утворюють струпи, рідко утворюються постійні рубці. Висипання виглядають по-різному, залежності від фази, і можуть нагадувати вітряну віспу або сифіліс. Захворювання проходить приблизно через три-чотири тижні. Лише дуже рідко - зазвичай це відбувається у маленьких дітей - хвороба закінчується летальними випадками.
Інкубаційний період мавпячої віспи становить від 7 до 21 дня, але симптоми зазвичай проявляються через 10-14 днів. Тоді, крім висипів на шкірі, можуть виникнути головний біль, біль у м'язах і спині, підвищення температури тіла, озноб, виснаження та збільшення лімфатичних вузлів.
Специфічного лікування від цієї хвороби не існує, але вважається, що вакцинація проти звичайної віспи на 85 відсотків є ефективною для попередження віспи мавпячої.
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