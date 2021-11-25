EMA рекомендує вакцинувати від COVID-19 дітей від п'яти років

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer для дітей у віці від п'яти до 11 років. Відповідне рішення регулятор оголосив у четвер, 25 листопада.

За рекомендацією EMA, для дітей у віці від п'яти до 11 років слід використовувати меншу дозу препарату - 10 мікрограмів. Для дітей старше 12 років та для дорослих використовують 30 мікрограмів препарату. Вводити вакцину регулятор рекомендує за вже звичною схемою: через ін'єкцію у плече та з інтервалом у три тижні між двома щепленнями.

Свої рекомендації регулятор надіслав Єврокомісії. Саме вона ухвалюватиме остаточне рішення щодо дозволу щепити вакциною під назвою Comirnaty дітей цієї вікової групи.

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Дослідження показали 90,7 відсотка ефективності вакцини

Як повідомляє EMA, результати дослідження свідчать, що щеплення дітей у віці від п'яти до 11 років меншою дозою препарату формує таку ж імунну відповідь, що й щеплення більшою дозою підлітків від 16 років та дорослих людей у віці від 25 років.

Ефективність вакцини науковці перевірили на групі із майже двох тисяч дітей, у яких не було ознак попередньої інфекції. Частині з них вводили вакцину, іншій - плацебо. Із 1305 дітей, яких щепили вакциною, на COVID-19 захворіли троє. Тоді як з-поміж 663 дітей, яким кололи плацебо, захворіли 16. Такі дані вказують на те, що в цьому дослідженні вакцина продемонструвала 90,7 відсотка дієвості, хоча реальна її ефективність може варіюватися між 67,7 та 98,3 відсотка, повідомляє регулятор.

Побічні ефекти у дітей у віці від п'яти до 11 років, які було зафіксовано в рамках дослідження, аналогічні тим, що трапляються серед дітей у віці від 12 років та старше: біль, почервоніння та свербіж у місці ін'єкції, відчуття втоми, головний та м'язовий біль, озноб, зазначають в EMA.

За результатами дослідження, вчені дійшли висновку, що переваг у використанні вакцини Comirnaty для дітей у віці від п'яти до 11 років більше, ніж ризиків. Особливо - для пацієнтів, у яких є передумови для тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.

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Малих дітей вже вакцинують в Ізраїлі, США та інших країнах

Раніше масову вакцинацію дітей у віці від п'яти до 11 років почали проводити в Ізраїлі. Їм роблять щеплення третиною дорослої дози препарату BioNTech/Pfizer.

Вакцинують дітей від п'яти років цим же препаратом також і в США, Канаді та Саудівській Аравії.

У Китаї дітей віком від трьох років вакцинують препаратами виробництва Sinovac та Sinopharm. Останню вакцину дозволено також для щеплення малих дітей в Об'єднаних Арабських Еміратах та Бахрейні, а вакцину виробництва Sinovac - у Гонконзі та Індонезії.

В Україні нині можна щепити дітей у віці від 12 років препаратом BioNTech/Pfizer.