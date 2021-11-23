В Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу дітей від п'яти років

Ізраїль розпочав масову антиковідну вакцинацію дітей від п'яти до 11 років. У такий спосіб Ізраїль став однією з небагатьох країн світу, де почали щеплювати дітей, щоб запобігти новій хвилі поширення коронавірусу.

Хоча кампанія з вакцинації дітей розпочалась у вівторок, 23 листопада, в деяких місцях щеплення робили й напередодні. Уповноважений з боротьби з коронавірусом Салман Сарка назвав старт кампанії "святом для дітей та батьків, які тепер можуть захистити своїх дітей". Через страхові компанії у країні вже зроблено тисячі записів на вакцинацію, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав батьків не перешкоджати вакцинації їхніх дітей, наголосивши, що щеплення безпечне та ефективне. Незадовго після початку вакцинації дітей він щепив свого дев'ятирічного сина. Беннет також нагадав про нинішню хвилю заражень у Європі та зростання індексу репродукції вірусу і в Ізраїлі. Цей показник демонструє, скільки людей у середньому заражає одна людина, що дозволяє встановити швидкість поширення коронавірусної інфекції.

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Третина дорослої дози

Діти від п'яти років отримуватимуть третину дорослої дози препарату BioNTech/Pfizer. За даними виробника, ефективність вакцини у цій віковій групі становить 91 відсоток. До цього у країні дозволили щеплення від коронавірусу людей старше 12 років.

З початку епідемії COVID-19 в Ізраїлі було виявлено понад 1,3 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією. В останні два місяці кількість нових заражень у країні йде на спад. Добовий показник захворюваності за 22 листопада становить 550 випадків, водночас ще наприкінці вересня щодня реєстрували понад 8000 інфікувань за добу. Майже шість мільйонів з дев'яти мільйонів населення Ізраїлю повністю імунізовані, що становить понад 62 відсотки.

Нагадаємо, що Ізраїль першим у світі розпочав вакцинацію від COVID-19 третьою дозою в липні 2021 року. Спочатку бустерною дозою щепили старших за 60 років людей, а з серпня уряд розширив програму ревакцинації на всіх осіб старше 12 років. За попередніми даними, третя доза уповільнює поширення дельта-варіанта коронавірусу та запобігає важкому перебігу хвороби.