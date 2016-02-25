You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Філіппо Гранді
Філіппо Гранді - італійський дипломат, верховний комісар ООН у справах біженців.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
ООН: У 2019 році число біженців зростатиме
ООН: У 2019 році число біженців зростатиме
У Європі кількість мігрантів, які потребуватимуть переселення, збільшиться на 40 відсотків.
Суспільство
26.06.2018
26 червня 2018 р.
ООН: У 2017 році в світі було 68,5 мільйона переміщених осіб
ООН: У 2017 році в світі було 68,5 мільйона переміщених осіб
У 2017 році майже 69 мільйонів людей втікали від воєн та насильства, повідомили в ООН.
Суспільство
19.06.2018
19 червня 2018 р.
ООН закликає Європу допомогти Італії з біженцями
ООН закликає Європу допомогти Італії з біженцями
Європі необхідно створити "надзвичайну систему розподілу" мігрантів, пропонує верховний комісар Філіппо Гранді.
Суспільство
02.07.2017
2 липня 2017 р.
ООН: 65,6 мільйона осіб у світі залишили свої домівки
ООН: 65,6 мільйона осіб у світі залишили свої домівки
Тільки протягом 2016 року у світі було понад 10 мільйонів біженців, внутрішніх переселенців та шукачів притулку.
Політика
19.06.2017
19 червня 2017 р.
ООН підвищила прогноз щодо хвилі біженців з Мосула
ООН підвищила прогноз щодо хвилі біженців з Мосула
ООН намагається знайти місце для розташування 30 тисяч наметів, розрахованих на нових біженців.
Політика
24.10.2016
24 жовтня 2016 р.
Вибори на Донбасі: умови Заходу - DW Новини (25.02.2016)
Вибори на Донбасі: умови Заходу - DW Новини (25.02.2016)
Вибори на Донбасі: спершу деокупація. Перекриття внутрішніх кордонів ЄС: хто крайній. Крісло президента ФІФА: головні претенденти.
Політика
25.02.2016
25 лютого 2016 р.
10:15 хв.
Реклама