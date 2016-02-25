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Філіппо Гранді

Філіппо Гранді - італійський дипломат, верховний комісар ООН у справах біженців.

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Докладно

Сирійська дитина у таборі для переселенців, організованому ООН

ООН: У 2019 році число біженців зростатиме

ООН: У 2019 році число біженців зростатиме

У Європі кількість мігрантів, які потребуватимуть переселення, збільшиться на 40 відсотків.
Суспільство26 червня 2018 р.
ООН: У 2017 році в світі зафіскували рекордну кількість переміщених осіб

ООН: У 2017 році в світі було 68,5 мільйона переміщених осіб

ООН: У 2017 році в світі було 68,5 мільйона переміщених осіб

У 2017 році майже 69 мільйонів людей втікали від воєн та насильства, повідомили в ООН.
Суспільство19 червня 2018 р.
Мігранти, які прибувають до берегів Італії через Середземне море (фото з архіву)

ООН закликає Європу допомогти Італії з біженцями

ООН закликає Європу допомогти Італії з біженцями

Європі необхідно створити "надзвичайну систему розподілу" мігрантів, пропонує верховний комісар Філіппо Гранді.
Суспільство2 липня 2017 р.
Діти внутрішніх переселенців, які покинули сирійське місто Ракка та перемістилися до табору неподалік

ООН: 65,6 мільйона осіб у світі залишили свої домівки

ООН: 65,6 мільйона осіб у світі залишили свої домівки

Тільки протягом 2016 року у світі було понад 10 мільйонів біженців, внутрішніх переселенців та шукачів притулку.
Політика19 червня 2017 р.
Іракці тікають з передмістя Мосула

ООН підвищила прогноз щодо хвилі біженців з Мосула

ООН підвищила прогноз щодо хвилі біженців з Мосула

ООН намагається знайти місце для розташування 30 тисяч наметів, розрахованих на нових біженців.
Політика24 жовтня 2016 р.
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Вибори на Донбасі: умови Заходу - DW Новини (25.02.2016)

Вибори на Донбасі: умови Заходу - DW Новини (25.02.2016)

Вибори на Донбасі: спершу деокупація. Перекриття внутрішніх кордонів ЄС: хто крайній. Крісло президента ФІФА: головні претенденти.
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