Німеччина виділяє Україні понад 55 мільйонів євро допомоги

Аби допомогти українцям пережити зиму, Німеччина передасть Києву 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, а також технічне обладнання на суму понад 11 мільйонів євро. Ще п'ять мільйонів євро підуть на відбудову шкіл.

Німеччина виділяє Україні додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, заявила статсміністерка з питань Європи і клімату в МЗС ФРН Анна Люрманн (Anna Lührmann) під час візиту в Київ у середу, 23 листопада. Берлін також надасть Україні обладнання, зокрема електрогенератори, вартістю понад 11 мільйонів євро, повідомила вона. Іще п'ять мільйонів євро Німеччина передасть на реконструкцію шкіл, пошкоджених внаслідок війни РФ проти України, у рамках співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP).

"Зрозуміло, що (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін робить усе для того, аби Україна погрузла взимку в холоді та темряві. І українці дуже хоробро зустрічають цей виклик, а ми підтримуємо їх у цьому як словами, так і діями", - сказала Люрманн у розмові з DW.

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Люрманн прибула до Києва у складі делегації європейських політиків-жінок. Метою візиту було, зокрема, продемонструвати солідарність із українками. Крім німецької статсміністерки, до делегації увійшли представниці ще шести країн ЄС - Румунії, Австрії, Хорватії, Ліхтенштейну, Латвії та Литви, а також Європарламенту.

Анна Люрманн на брифінгу в Києві Фото: DW

На зустрічі з віцепрем'єркою України з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною європейські політикині обговорили підготовку Києва до переговорів про членство в ЄС, поглиблення інтеграції між двома сторонами, санкційний тиск на Росію, а також притягнення до відповідальності винних у ймовірних воєнних злочинах російських військових.

Допомога на розслідування воєнних злочинів

Зокрема, Австрія має виділити 100 тисяч євро Міжнародному кримінальному суду для забезпечення незалежного розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні, оголосила міністерка з питань ЄС і конституції країни Кароліне Едтштадлер. Ще 105 тисяч євро країна передасть місії ЄС EUAM на мобільні слідчі лабораторії та навчання з цифрової криміналістики.

Заходи з притягнення до відповідальності за тяжкі злочини, вчинені в Україні, підтримає і Ліхтенштейн, виділивши 250 тисяч швейцарських франків (близько 255 тисяч євро).

Як заявила статссекретарка з європейських справ у МЗС Румунії Даніела Гітман, Бухарест також надасть Києву 300 тисяч євро допомоги для проходження зими.

Водночас статссекретарка у міністерстві закордонних справ Латвії Гунда Рейре повідомила, що наступного тижня розпочне роботу центр реабілітації для жінок в Івано-Франківську, який частково фінансує Рига. Там надаватимуть притулок, широкий спектр послуг з реабілітації, юридичне консультування, психологічну допомогу жінкам, які зазнали сексуального насильства.

Водночас міністерка з європейських справ Хорватії Андрея Метелько-Згомбич заявила, що до кінця року уряд країни виділить чотири мільйони євро на різні проєкти в Україні, зокрема, з розмінування.

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