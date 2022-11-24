  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Андріївська церква в Києві
Німеччина виділяє Україні додаткову допомогу на подолання наслідків ударів РФ по енергетиці країниФото: BULENT KILIC/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Німеччина виділяє Україні понад 55 мільйонів євро допомоги

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Аби допомогти українцям пережити зиму, Німеччина передасть Києву 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, а також технічне обладнання на суму понад 11 мільйонів євро. Ще п'ять мільйонів євро підуть на відбудову шкіл.

https://p.dw.com/p/4Jzrt

Німеччина виділяє Україні додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, заявила статсміністерка з питань Європи і клімату в МЗС ФРН Анна Люрманн (Anna Lührmann) під час візиту в Київ у середу, 23 листопада. Берлін також надасть Україні обладнання, зокрема електрогенератори, вартістю понад 11 мільйонів євро, повідомила вона. Іще п'ять мільйонів євро Німеччина передасть на реконструкцію шкіл, пошкоджених внаслідок війни РФ проти України, у рамках співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP).

"Зрозуміло, що (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін робить усе для того, аби Україна погрузла взимку в холоді та темряві. І українці дуже хоробро зустрічають цей виклик, а ми підтримуємо їх у цьому як словами, так і діями", - сказала Люрманн у розмові з DW.

Читайте також: Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Люрманн прибула до Києва у складі делегації європейських політиків-жінок. Метою візиту було, зокрема, продемонструвати солідарність із українками. Крім німецької статсміністерки, до делегації увійшли представниці ще шести країн ЄС - Румунії, Австрії, Хорватії, Ліхтенштейну, Латвії та Литви, а також Європарламенту.

Анна Люрманн на брифінгу в Києві
Анна Люрманн на брифінгу в КиєвіФото: DW

На зустрічі з віцепрем'єркою України з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною європейські політикині обговорили підготовку Києва до переговорів про членство в ЄС, поглиблення інтеграції між двома сторонами, санкційний тиск на Росію, а також притягнення до відповідальності винних у ймовірних воєнних злочинах російських військових.

Допомога на розслідування воєнних злочинів

Зокрема, Австрія має виділити 100 тисяч євро Міжнародному кримінальному суду для забезпечення незалежного розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні, оголосила міністерка з питань ЄС і конституції країни Кароліне Едтштадлер. Ще 105 тисяч євро країна передасть місії ЄС EUAM на мобільні слідчі лабораторії та навчання з цифрової криміналістики.

Заходи з притягнення до відповідальності за тяжкі злочини, вчинені в Україні, підтримає і Ліхтенштейн, виділивши 250 тисяч швейцарських франків (близько 255 тисяч євро).

Як заявила статссекретарка з європейських справ у МЗС Румунії Даніела Гітман, Бухарест також надасть Києву 300 тисяч євро допомоги для проходження зими.

Водночас статссекретарка у міністерстві закордонних справ Латвії Гунда Рейре повідомила, що наступного тижня розпочне роботу центр реабілітації для жінок в Івано-Франківську, який частково фінансує Рига. Там надаватимуть притулок, широкий спектр послуг з реабілітації, юридичне консультування, психологічну допомогу жінкам, які зазнали  сексуального насильства.

Водночас міністерка з європейських справ Хорватії Андрея Метелько-Згомбич заявила, що до кінця року уряд країни виділить чотири мільйони євро на різні проєкти в Україні, зокрема, з розмінування.

Читайте також: З офісу на мінне поле: як в Україні цивільні стають демінерами

Жертви тортур армії РФ на Херсонщині

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Європарламент, Страсбург

Європарламент схвалив 18 мільярдів євро допомоги Україні

Політика4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Велику лаврську дзвіницю досі прикрашають золоті двоголови орли

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Релігія2 год. тому
Куп'янськ, що на Харківщині, після деокупації

Як працювали вчителі в окупованому Куп'янську

Як працювали вчителі в окупованому Куп'янську

Суспільство9 год. тому
external

Найвідоміший мешканець звільненого Херсона

Найвідоміший мешканець звільненого Херсона

Суспільство5 год. тому01:17 хв.
27 жовтня 1961 року. Танки біля КПП "Чарлі"

"Музей "холодної війни" відкрився у її колишній столиці

"Музей "холодної війни" відкрився у її колишній столиці

Історія5 год. тому
Кельнський бар Lotta бойкотує ЧС з футболу в Катарі

Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

Суспільство6 год. тому
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Чернівцях

Пушкінопад в Україні: де зносять пам'ятники російському поету

Пушкінопад в Україні: де зносять пам'ятники російському поету

Культура20 год. тому7 фото
На головну сторінку