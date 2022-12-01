ООН просить рекордну суму на гуманітарні потреби

У 2023 році 339 мільйонів осіб у 69 країнах потребуватимуть допомоги, підрахували в ООН. На покриття потреб знадобиться не менше 51,5 мільярда доларів, що є рекордом. Одна з причин - війна в Україні.

Для надання протягом 2023 року гуманітарної допомоги 230 мільйонам найуразливіших людей світу необхідно зібрати рекордні 51,5 мільярда доларів, що на 25 відсотків більше, ніж було потрібно на початку 2022 року, йдеться в щорічному Глобальному гуманітарному огляді ООН , опублікованому в четвер, 1 грудня.

За оцінками Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), наступного року порівняно з нинішнім, допомога знадобиться ще 65 мільйонам людей, унаслідок чого загальна кількість людей, які потребують підтримки, у 69 країнах сягне 339 мільйонів. Це становить понад чотири відсотки людей на планеті. Щонайменше 222 мільйони осіб у 53 країнах потерпатимуть від гострої нестачі продовольства вже до кінця 2022 року, з них 45 мільйонів осіб у 37 країнах ризикують померти від голоду, зазначається в документі.

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Одна з причин - війна в Україні

"Гуманітарні потреби приголомшливо високі, оскільки екстремальні події цього року перетікають у 2023 рік", - заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс. "Смертоносні посухи та повені сіють хаос у громадах від Пакистану до Африканського Рогу. Війна в Україні перетворила частину Європи на поле бою", - пояснив він, зазначивши, що понад 100 мільйонів людей у світі є біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

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