Десятки тисяч людей у Вашингтоні протестували проти расизму

Десятки тисяч людей зібралися у п'ятницю, 28 серпня, перед Меморіалом Лінкольна у Вашингтоні на протест проти расизму та поліцейського насильства щодо афроамериканців. Саме на цьому місці 57 років тому активіст за громадянські права Мартін Лютер Кінг виголосив свою знамениту промову "У мене є мрія", передає агенція новин AFP.

Син Кінга Мартін Лютер Кінг III оголосив промову під час протесту

"Коліно тисне на шию демократії, і наша нація вже не може жити без кисню свободи", - сказав син Кінга на сходах Меморіалу Лінкольна. Він закликав до змін в американському суспільстві і додав, що недостатньо одних лише "риторики та маршів".

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Хвиля протестів у США, спрямованих проти расизму, почалася після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув 25 травня в Міннеаполісі внаслідок жорсткого затримання поліцейським. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.

На акції протесту у Вашингтоні також згадали іншого афроамериканця Джейкоба Блейка. 23 серпня місцеві поліцейські сім разів вистрілили у спину Блейку під час спроби його затримання. Відео цього випадку викликало хвилю нових протестів. Джейкоб Блейк перебуває у лікарні, у нього серйозні пошкодження спинного мозку та декількох органів.

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