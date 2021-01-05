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Мартін Лютер Кінг

Мартін Лютер Кінг - американський проповідник і борець проти расизму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Лютер Кінг".

Баптистський проповідник та борець проти расизму й за громадянські права Мартін Лютер Кінг (1929-1968) категорично відхиляв застосування насильства. 1964 року він став лауреатом Нобелівської премії миру. Мартін Лютер Кінг загинув 4 квітня 1968 року: у Мемфісі, коли Мартін Лютер Кінг стояв на балконі мотелю, в нього вистрілив Джеймс Ерл Рей, якого раніше неодноразово звинувачували в расизмі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США

Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США 05.01.2021

Вибори в штаті Джорджія до Сенату США стануть визначальними для того, чи зможе обраний президент Джо Байден втілити свою програму. Тріумф чи провал? Репортаж DW з Атланти.
Десятки тисяч людей у Вашингтоні протестували проти расизму

Десятки тисяч людей у Вашингтоні протестували проти расизму 29.08.2020

Десятки тисяч людей протестували проти расизму у Вашингтоні. Вони зібралися перед Меморіалом Лінкольна, де 57 років тому активіст, борець за громадянські права, Мартін Лютер Кінг виголосив свою промову "У мене є мрія".
50 років як вбили Кінга: як йому вдалося змінити Америку? (відео)

50 років як вбили Кінга: як йому вдалося змінити Америку? (відео) 04.04.2018

Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права.

Як Мартін Лютер Кінг змінив Америку, Або на що здатна мрія (04.04.2018) 04.04.2018

Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права. Рівно 50 років тому Кінга застрелили у готелі в Мемфісі. А ви знаєте ці факти з його життя?

Ким був Мартін Лютер Кінг

Ким був Мартін Лютер Кінг 04.04.2018

Рівно 50 років тому на балконі мотелю у Мемфісі був застрелений відомий борець за права темношкірих Мартін Лютер Кінг. Багато людей в усьому світі донині дотримуються його ідей.

Коментар: 50 років після смерті Мартіна Лютера Кінга - чому нам потрібні герої

Коментар: 50 років після смерті Мартіна Лютера Кінга - чому нам потрібні герої 04.04.2018

Німеччина довго мала проблему зі звеличенням героїв, крім спортивних. 50-річчя з дня вбивства Мартіна Лютера Кінга - нагода замислитись над тим, чому в нинішні часи герої потрібні, вважає головна редакторка DW Інес Поль.
Нельсон Мандела: життя за свободу

Нельсон Мандела: життя за свободу 06.12.2013

Нельсон Мандела ще за життя став легендою. Він був першим чорношкірим президентом Південно-Африканської Республіки, совістю, батьком та дідусем нової нації.
Нобелівський лауреат Обама: без війни не буде миру

Нобелівський лауреат Обама: без війни не буде миру 10.12.2009

Чи можна давати премію миру політику, який веде війну? Нобелівський комітет вважає, що так. У четвер в Осло лауреатом престижної нагороди з призовим фондом у майже мільйон євро офіційно став Барак Обама.