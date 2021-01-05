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Мартін Лютер Кінг - американський проповідник і борець проти расизму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Лютер Кінг".
Баптистський проповідник та борець проти расизму й за громадянські права Мартін Лютер Кінг (1929-1968) категорично відхиляв застосування насильства. 1964 року він став лауреатом Нобелівської премії миру. Мартін Лютер Кінг загинув 4 квітня 1968 року: у Мемфісі, коли Мартін Лютер Кінг стояв на балконі мотелю, в нього вистрілив Джеймс Ерл Рей, якого раніше неодноразово звинувачували в расизмі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права. Рівно 50 років тому Кінга застрелили у готелі в Мемфісі. А ви знаєте ці факти з його життя?
Німеччина довго мала проблему зі звеличенням героїв, крім спортивних. 50-річчя з дня вбивства Мартіна Лютера Кінга - нагода замислитись над тим, чому в нинішні часи герої потрібні, вважає головна редакторка DW Інес Поль.