Мартін Лютер Кінг - американський проповідник і борець проти расизму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Лютер Кінг".

Баптистський проповідник та борець проти расизму й за громадянські права Мартін Лютер Кінг (1929-1968) категорично відхиляв застосування насильства. 1964 року він став лауреатом Нобелівської премії миру. Мартін Лютер Кінг загинув 4 квітня 1968 року: у Мемфісі, коли Мартін Лютер Кінг стояв на балконі мотелю, в нього вистрілив Джеймс Ерл Рей, якого раніше неодноразово звинувачували в расизмі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.