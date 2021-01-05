Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США

Вічний вогонь при Центрі Кінга в Атланті не здатні згасти навіть вітри пристрастей виборчих перегонів, якими охоплений штат Джорджія останніми тижнями. Монумент слугує нагадуванням про цілковиту віддачу справі, яку проявляв лідер руху за громадянські права афроамериканців Мартін Лютер Кінг у боротьбі за більш справедливий світ. Ця боротьба коштувала йому життя - він загинув після замаху в 1968-му у віці 39 років.

Карім і Джессіка Стерлінг регулярно відвідують цей меморіал. Кажуть, що такі візити додають їм сил і спокою, особливо у ці, незвично зимні для Джорджії, перші дні нового року. "Завжди треба пам'ятати, який шлях ми вже здолали. Не можна припиняти боротьбу за наші права", - каже Карім.

Подружжя Стерлінгів з Джорджії любить подорожувати. З ентузіазмом вони розповідають про свої поїздки до Європи, до Гамбурга та Берліна. Але поволі мова заходить і про ситуацію в самих США. "Ставки зараз високі - дуже. Нам потрібно нарешті створити таку соціальну систему, яка б захищала усіх громадян", - наголошує Карім.

Подружжя Стерлінгів стурбоване суспільною ситуацією у США

Стерлінги уважно стежать за боротьбою за два крісла до Сенату. Та про свої політичні погляди воліють не говорити. "Скажу тільки, що я точно проти насильства. І сподіваюсь, що хто б не прийшов до влади, ітиме шляхом Мартіна Лютера Кінга", - додає Карім.

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Запекла боротьба

Сем Демні також відвідує місця, де сконцентровано життя афроамериканської громади Атланти, і де розташована Баптистська церква Ебенезер, де проповідував Мартін Лютер Кінг.

Дівчата-скаути закликають голосувати на виборах до Сенату

Демні приїхав сюди тиждень тому з Вашингтона, де він працює в аналітичному центрі. Але тут він виступає агітатором, закликаючи людей голосувати. Зрештою, каже він, усе залежатиме від явки. Своїх політичних поглядів Демні не приховує - він підтримує демократів. "Якщо демократи не здобудуть більшості в Сенаті, то республіканці заблокують усі важливі проєкти, від програм економічної допомоги до міграції та захисту клімату. Тоді Байден програватиме вже з першого дня на посаді", - прогнозує він.

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Пів мільярда доларів пожертв

Ще ніколи в США на кампанію до Сенату не витрачали такі гроші. Пів мільярда доларів пожертв демонструють те, що ставки в цій кампанії вищі за просте політичне представництво штату в Сенаті.

Двом Демократам протистоять кандидат та кандидатка від республіканців - Девід Пердью та Келлі Леффлер.

Один з кандидатів від Демократів Джон Оссофф у розмові з DW говорить про важливість цих виборів, про те, що доступна система охорони здоров'я - право людини, а також про відновлювані джерела енергії. Він також обіцяє "новий закон про громадянські права, який забезпечить рівне правосуддя для всіх, незалежно від раси".

Рафаель Варнок - другий кандидат від демократів. З 2005 року він головний пастор у Баптистській церкві Ебенезер. За два місяці кандидати-демократи зібрали понад 200 мільйонів доларів (163 мільйони євро) пожертв.

Навпроти цієї відомої церкви - пустир. Сітчасту огорожу навколо цього місця давно знесли, а між сміттям, порожніми пляшками та лахміттям встановлені дешеві намети. Багато з них вкриті брезентом для додаткового утеплення. Тут ночують 10-15 осіб.

Наметове містечко безпритульних нагадує про кричущу соціальну нерівність у США

Джессі Глітон збирає гроші серед вірян на купівлю їжі нужденним. Своїм білим мікроавтобусом цього разу він привіз вдячним мешканцям наметового містечка хліба та м'яса. Запитання, чи голосуватиме він за Варнока, Глітону видається некоректним. "Замість того, щоби вкладати мільйони доларів у кампанію, хай би сюди приїхали і подивилися на те, як люди живуть. Гроші потрібні тут. Але усім байдуже, ідеться тільки про владу. Часто виникає враження, що вони нами бавляться як іграшкою", - критикує благодійник.

Благодійник Глітон розчарувався у політиках

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Переконати тих, хто ще сумнівається

Демократам для здобуття більшості у штатах на кшталт Джорджії потрібні голоси таких виборців як Глітон - скептиків, котрі розчарувалися в політиках. Та чи вдасться двом кандидатам від демократів мобілізувати достатню кількість виборців, насамперед афро-американців? Наразі кандидати від обох таборів ідуть рівними рядами. Вірогідно, що підрахунок голосів триватиме кілька днів і у вівторок, 5 січня, надійних результатів ще не надійде.

Та вже відомо, що на 6 січня Дональд Трамп скликав мітинг у Вашингтоні, незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби. Один з тих, хто збирається взяти участь у демонстрації проти нібито маніпуляцій на виборах президента США, сенатор від Техасу Тед Круз, який, за чутками, збирається висуватися на виборах президента у 2024 році. Він уже відкрито залицяється до прихильників Трампа.

Круз раніше виступав на агітаційному мітингу у районі Атланти з переважно білим населенням і пообіцяв прихильникам "нетиху ніч", якщо перемога дістанеться демократам.