 Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США

Вибори в штаті Джорджія до Сенату США стануть визначальними для того, чи зможе обраний президент Джо Байден втілити свою програму. Тріумф чи провал? Репортаж DW з Атланти.

На вулицях Атланти

На вулицях Атланти: портет політикині-демократки Стейсі Абрамс

Вічний вогонь при Центрі Кінга в Атланті не здатні згасти навіть вітри пристрастей виборчих перегонів, якими охоплений штат Джорджія останніми тижнями. Монумент слугує нагадуванням про цілковиту віддачу справі, яку проявляв лідер руху за громадянські права афроамериканців Мартін Лютер Кінг у боротьбі за більш справедливий світ. Ця боротьба коштувала йому життя - він загинув після замаху в 1968-му у віці 39 років.

Карім і Джессіка Стерлінг регулярно відвідують цей меморіал. Кажуть, що такі візити додають їм сил і спокою, особливо у ці, незвично зимні для Джорджії, перші дні нового року. "Завжди треба пам'ятати, який шлях ми вже здолали. Не можна припиняти боротьбу за наші права", - каже Карім. 

Подружжя Стерлінгів з Джорджії любить подорожувати. З ентузіазмом вони розповідають про свої поїздки до Європи, до Гамбурга та Берліна. Але поволі мова заходить і про ситуацію в самих США. "Ставки зараз високі - дуже. Нам потрібно нарешті створити таку соціальну систему, яка б захищала усіх громадян", - наголошує Карім.

Стерлінги стурбовані суспільною ситуацією у США

Подружжя Стерлінгів стурбоване суспільною ситуацією у США

Стерлінги уважно стежать за боротьбою за два крісла до Сенату. Та про свої політичні погляди воліють не говорити. "Скажу тільки, що я точно проти насильства. І сподіваюсь, що хто б не прийшов до влади, ітиме шляхом Мартіна Лютера Кінга", - додає Карім.

Читайте також: Як Мартін Лютер Кінг змінив Америку, Або на що здатна мрія 

Запекла боротьба

Сем Демні також відвідує місця, де сконцентровано життя афроамериканської громади Атланти, і де розташована Баптистська церква Ебенезер, де проповідував Мартін Лютер Кінг.

Дівчата-скаути закликають голосувати на виборах до Сенату

Дівчата-скаути закликають голосувати на виборах до Сенату

Демні приїхав сюди тиждень тому з Вашингтона, де він працює в аналітичному центрі. Але тут він виступає агітатором, закликаючи людей голосувати. Зрештою, каже він, усе залежатиме від явки. Своїх політичних поглядів Демні не приховує - він підтримує демократів. "Якщо демократи не здобудуть більшості в Сенаті, то республіканці заблокують усі важливі проєкти, від програм економічної допомоги до міграції та захисту клімату. Тоді Байден програватиме вже з першого дня на посаді", - прогнозує він.

Читайте також: Коментар: Що залишиться від Трампа

Пів мільярда доларів пожертв

Ще ніколи в США на кампанію до Сенату не витрачали такі гроші. Пів мільярда доларів пожертв демонструють те, що ставки в цій кампанії вищі за просте політичне представництво штату в Сенаті.

Двом Демократам протистоять кандидат та кандидатка від республіканців - Девід Пердью та Келлі Леффлер.

Один з кандидатів від Демократів Джон Оссофф у розмові з DW говорить про важливість цих виборів, про те, що доступна система охорони здоров'я - право людини, а також про відновлювані джерела енергії. Він також обіцяє "новий закон про громадянські права, який забезпечить рівне правосуддя для всіх, незалежно від раси".

Рафаель Варнок - другий кандидат від демократів. З 2005 року він головний пастор у Баптистській церкві Ебенезер. За два місяці кандидати-демократи зібрали понад 200 мільйонів доларів (163 мільйони євро) пожертв.

Навпроти цієї відомої церкви - пустир. Сітчасту огорожу навколо цього місця давно знесли, а між сміттям, порожніми пляшками та лахміттям встановлені дешеві намети. Багато з них вкриті брезентом для додаткового утеплення. Тут ночують 10-15 осіб.

Наметове містечко безпритульних нагадує про кричущу соціальну нерівність у США

Наметове містечко безпритульних нагадує про кричущу соціальну нерівність у США

Джессі Глітон збирає гроші серед вірян на купівлю їжі нужденним. Своїм білим мікроавтобусом цього разу він привіз вдячним мешканцям наметового містечка хліба та м'яса. Запитання, чи голосуватиме він за Варнока, Глітону видається некоректним. "Замість того, щоби вкладати мільйони доларів у кампанію, хай би сюди приїхали і подивилися на те, як люди живуть. Гроші потрібні тут. Але усім байдуже, ідеться тільки про владу. Часто виникає враження, що вони нами бавляться як іграшкою", - критикує благодійник.

Благодійник Глітон розчарувався у політиках

Благодійник Глітон розчарувався у політиках

Читайте також: Коментар: Майбутній уряд Джо Байдена - світло надії в кінці тунелю

Переконати тих, хто ще сумнівається

Демократам для здобуття більшості у штатах на кшталт Джорджії потрібні голоси таких виборців як Глітон - скептиків, котрі розчарувалися в політиках. Та чи вдасться двом кандидатам від демократів мобілізувати достатню кількість виборців, насамперед афро-американців? Наразі кандидати від обох таборів ідуть рівними рядами. Вірогідно, що підрахунок голосів триватиме кілька днів і у вівторок, 5 січня, надійних результатів ще не надійде.

Та вже відомо, що на 6 січня Дональд Трамп скликав мітинг у Вашингтоні, незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби. Один з тих, хто збирається взяти участь у демонстрації проти нібито маніпуляцій на виборах президента США, сенатор від Техасу Тед Круз, який, за чутками, збирається висуватися на виборах президента у 2024 році. Він уже відкрито залицяється до прихильників Трампа.

Круз раніше виступав на агітаційному мітингу у районі Атланти з переважно білим населенням і пообіцяв прихильникам "нетиху ніч", якщо перемога дістанеться демократам.

  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


Також за темою

USA Georgia | David Purdue Kelly Loeffler Wahlkampf Senatswahlen

У штаті Джорджія визначають, хто контролюватиме Сенат США 05.01.2021

В американському штаті Джорджія вирішується, чи зможе Джо Байден, який невдовзі приступить до виконання обов'язків президента США, отримати контроль над Сенатом США.

Washington Capitol

Конгрес США розпочав роботу в оновленому складі 03.01.2021

Палата представників і Сенат зібралися вперше в новому складі після проведених у листопаді виборів для приведення до присяги новообраних законодавців.

USA Präsident Donald Trump

Коментар: Що залишиться від Трампа 04.01.2021

Вірогідно початок нового політичного року у США також буде турбулентним, вважає оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер.

Реклама

Докладно

На вулицях Атланти

Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США

Вибори у штаті Джорджія до Сенату США стануть визначальними для того, чи зможе Джо Байден втілити свою програму.  

Штаб-квартира Газпрому в Москві

"Газпром" втратив монополію в Болгарії та Хорватії через TAP

Постачання газу з Азербайджану і СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  