 У штаті Джорджія визначають, хто контролюватиме Сенат США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

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Новини

У штаті Джорджія визначають, хто контролюватиме Сенат США

В американському штаті Джорджія вирішується, чи зможе Джо Байден, який невдовзі приступить до виконання обов'язків президента США, отримати контроль над Сенатом США.

Передвиборчий захід одного з кандидатів на посаду сенатора США від Джорджії

Передвиборчий захід одного з кандидатів на посаду сенатора США від Джорджії (фото з архіву)

В американському штаті Джорджія у вівторок, 5 січня, пройде другий тур виборів до Сенату США, який визначить, хто контролюватиме Сенат США, - республіканці або демократи. Як повідомляє агентство dpa, два місця в Сенаті від Джорджії на даний час займають республіканці, але за результатами виборів вони можуть їх втратити.

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Другий тур проводиться тому, що жодному кандидату не вдалося набрати 50 відсотків голосів, необхідних для перемоги у першому турі, що відбувся на початку листопада.

Чому важливі вибори у Джорджії  

Якщо республіканці програють, Демократична партія отримає більшість в обох палатах Конгресу США. У цьому разі після того, як 20 січня Джо Байден приступить до виконання обов'язків президента США, демократи зможуть безперешкодно просувати багато своїх ініціатив, проти яких виступають республіканці.

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До теперішнього моменту за підсумками виборів у листопаді 2020 року республіканці гарантували собі 50 місць у Сенаті, а демократи - 48. Для контролю над Сенатом необхідний 51 голос, тому республіканцям достатньо перемоги в Джорджії хоча б одного з двох кандидатів.

Якщо ж обидва кандидати-республіканці зазнають невдачі, то в обох партій буде по 50 сенаторів. У таких випадках вирішальний голос у Сенаті належить віцепрезиденту. Очікується, що цю посаду 20 січня 2021 року обійме демократка Камала Харріс.

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Джо Байден під час виступу на мітингу в Атланті закликав виборців підтримати кандидатів від Демократичної партії. Він заявив, кандидати-республіканці більш віддані Дональду Трампу, ніж народу Джорджії. За словами Байдена, якщо Джорджія обере демократів, вона надішле "потужний сигнал Конгресу і всій країні, що для нації, нарешті, прийшов час зібратися разом".

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    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

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    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


 

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