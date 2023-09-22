Як панельна будівля стала найнезвичайнішою школою Німеччини

Офіційно ця гімназія названа на честь Лютера та Меланхтона, але ширше відома як "Школа Гундертвассера".

Східнонімецький Віттенберг відомий у всьому світі як колиска німецької Реформації. Тут мешкав Мартін Лютер (Martin Luther). Пам'ятні місця Лютера у цьому місті внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

За часів НДР біля історичного центру Віттенберга збудували нові квартали панельних житлових будинків. У 1975 році тут збудували школу за типовим проєктом, реалізованим у різних місцях цієї соціалістичної країни багато сотень разів.

Гімназія у Віттенберзі перед закриттям на ремонт у 1995 році Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Однак після возз'єднання Німеччини будівля цього середнього навчального закладу дуже змінилася - як зовні, так і всередині...

"Школа Гундертвассера" стала архітектурною пам'яткою Віттенберга Фото: DW / Nelioubin

Як так сталося? За перші двадцять років після здачі в експлуатацію шкільний будинок встиг неабияк зноситися і потребував капітального ремонту. Він не змусив на себе довго чекати. Після возз'єднання країни Східна Німеччина переживала справжній будівельно-реконструкційний бум.

У Віттенберзі все почалося з простої педагогічної ідеї. Перед закриттям будівлі на ремонт тут вирішили пофантазувати - дізнатися, якою хотіли б бачити свою школу самі учні. Влаштували творчий конкурс. Політ фантазії ніхто не обмежував - результати були обов'язковими для виконання...

Нині у цій гімназії навчається близько тисячі школярів Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

У цей же час приблизно за сто кілометрів від Віттенберга біля Лейпцигу проходила виставка австрійського художника та архітектора Фріденсрайха Гундертвассера (Friedensreich Hundertwasser). Творчість Гундертвассера була діаметрально протилежною соціалістичній ідеології правлячої партії в тодішній НДР.

Антитоталітарна філософія, неординарність, яскравість і прагнення до гармонії з природою викликали в колишніх громадян НДР особливу симпатію. Архітектор відповідав взаємністю. Останні проєкти Гундертвассера були здійснені саме у Східній Німеччині - наприклад, комплекс "Зелена цитадель" (Die Grüne Zitadelle) у Магдебурзі - з квартирами, офісами, дитячим садком, магазинами та готелем під одним дахом.

Фріденсрайх Гундертвассер у Відні 1985 року Фото: picture-alliance/IMAGNO/Votava

Філософія Гундертвассера

Гундертвассер був послідовним та радикальним борцем за право людини індивідуально визначати вигляд свого житла. Навіть якщо йшлося про багатоквартирні будинки, він наполягав, наприклад, на праві кожного оформляти або розфарбовувати стіни на власний розсуд - хоча б той простір, який можна пофарбувати або викласти плиткою, висунувшись із вікна. Цю ідею художник висунув в одній зі своїх теоретичних робіт, як і знамениту тезу про "дерева-квартировинаймачі".

Важливим елементом у творчості Гундертвассера є заперечення прямих кутів та симетрії, відмінними елементами картин стали лінії, які здаються нескінченними та закручені у формі равлика. Прямокутник він асоціював з вишикуваними на плацу військовими загонами, вважаючи його формою насильства і порівнюючи з бараками в нацистських концтаборах.

Батько Гундертвассера, який помер майже одразу після народження сина у 1928 році, був австрійцем, мати - єврейкою. Родичі з боку матері загинули під час Голокосту. Сам Гундертвассер був хрещений ще дитиною, а після включення тодішньої Австрії до "третього рейху" розділив долю більшості своїх австрійських однолітків - потрапив у гітлерюгенд.

Небувалий художній талант проявився в нього ще у дитячому віці. Свої ідеї в галузі будівництва він почав здійснювати десь із 1980-х років, давно ставши успішним художником.

Макет перебудови шкільної будівлі, представлений у 1995 році Фото: picture-alliance/ dpa/W. Grubitzsch

Спеціальної архітектурної освіти Гундертвассер не мав, ділив цю роботу із партнерами. Результати викликали захоплення публіки, але неоднозначну реакцію професіоналів, аж до повного несприйняття.

Як би там не було, в Австрії, Німеччині, Японії, США, Ізраїлі, Швейцарії та Новій Зеландії було реалізовано загалом близько трьох з половиною десятків проєктів - нових будівель або проєктів з реконструкції, в ході яких старі будівлі набували нового вигляду.

Однак повернемося до Віттенберга…

Гундертвассер та школярі

Одна із співробітниць міської ради, яка побувала на виставці Гундертвассера, а потім побачила роботи учнів, представлені на конкурс проєктів нового оформлення школи, була вражена наближенням бачення світу місцевими підлітками та австрійським художником.

У переломні часи після падіння "залізної завіси" багато навіть найнеймовірніших проєктів здавалися реально здійсненними. Співробітниця міськради вирішила направити ці роботи Гундертвассеруі. Отримавши малюнки, відомий художник і архітектор був у захваті і захотів зробити свій внесок у реконструкцію школи. Він погодився, використовуючи ідеї школярів, повністю підготувати проєкт - на громадських засадах, без гонорару.

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"Школа Гундертвассера" у Віттенберзі. Фотографії

Один з елементів неповторного стилю Гундертвассера - вигадливі та частково позолочені бані і башточки небесного кольору. Фото: DW / Nelioubin

Зелені дахи, зарослі травою балкони, у спеціальних нішах - дерева-квартировинаймачі, як він сам їх називав... Гармонія з природою була найважливішою тезою творчої філософії цього архітектора та художника Фото: DW / Nelioubin

Ремонт із повною зміною вигляду та характеру всієї будівлі за вартістю, звичайно, перевищував стандартні державні кошториси на модернізацію навчальних закладів. Фото: DW / Nelioubin

Фінансування здійснювалося з різних джерел, включаючи приватні пожертви Фото: DW / Nelioubin

Особливу складність для будівельників являли незвичайні комбінації матеріалів на фасадах, не кажучи вже про неодмінний атрибут у будинках Гундертвассера - битої керамічної плитки. Фото: DW / Nelioubin

Такі мозаїки охоче використав ще один всесвітньо відомий архітектор - Антоніо Гауді, який помер за два з половиною роки до народження Гундертвассера Фото: DW / Nelioubin

Міське туристичне відомство пропонує екскурсії з відвідуванням цієї будівлі Фото: DW / Nelioubin

До самого Віттенберга Гундертвассер, щоправда, не доїхав - працював за фотографіями та будівельними планами. За реалізацію відповідали місцеві архітектори. Зазвичай Гундертвассер розробляв і зовнішній вигляд, і дизайн внутрішніх приміщень, але в даному випадку погодився на те, щоб шкільні кабінети, зали та коридори оформили у його стилі місцеві художники із Саксонії-Ангальт і самі школярі.

У травні 1999 року, менш як за рік до смерті Гундертвассера, проєкт було завершено. Він коштував 9,5 мільйона марок. Нинішня гімназія імені Мартіна Лютера та Філіпа Меланхтона (Luther-Melanchthon-Gymnasium) вважається однією з найкращих шкіл усього регіону, а сама будівля увійшла до всіх міських путівників.

Інформація про "Школу Хундертвассера" на сайті міського туристичного відомства Віттенберга: lutherstadt-wittenberg.de