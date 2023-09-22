Як панельна будівля стала найнезвичайнішою школою Німеччини
Східнонімецький Віттенберг відомий у всьому світі як колиска німецької Реформації. Тут мешкав Мартін Лютер (Martin Luther). Пам'ятні місця Лютера у цьому місті внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
За часів НДР біля історичного центру Віттенберга збудували нові квартали панельних житлових будинків. У 1975 році тут збудували школу за типовим проєктом, реалізованим у різних місцях цієї соціалістичної країни багато сотень разів.
Однак після возз'єднання Німеччини будівля цього середнього навчального закладу дуже змінилася - як зовні, так і всередині...
Як так сталося? За перші двадцять років після здачі в експлуатацію шкільний будинок встиг неабияк зноситися і потребував капітального ремонту. Він не змусив на себе довго чекати. Після возз'єднання країни Східна Німеччина переживала справжній будівельно-реконструкційний бум.
У Віттенберзі все почалося з простої педагогічної ідеї. Перед закриттям будівлі на ремонт тут вирішили пофантазувати - дізнатися, якою хотіли б бачити свою школу самі учні. Влаштували творчий конкурс. Політ фантазії ніхто не обмежував - результати були обов'язковими для виконання...
У цей же час приблизно за сто кілометрів від Віттенберга біля Лейпцигу проходила виставка австрійського художника та архітектора Фріденсрайха Гундертвассера (Friedensreich Hundertwasser). Творчість Гундертвассера була діаметрально протилежною соціалістичній ідеології правлячої партії в тодішній НДР.
Антитоталітарна філософія, неординарність, яскравість і прагнення до гармонії з природою викликали в колишніх громадян НДР особливу симпатію. Архітектор відповідав взаємністю. Останні проєкти Гундертвассера були здійснені саме у Східній Німеччині - наприклад, комплекс "Зелена цитадель" (Die Grüne Zitadelle) у Магдебурзі - з квартирами, офісами, дитячим садком, магазинами та готелем під одним дахом.
Філософія Гундертвассера
Гундертвассер був послідовним та радикальним борцем за право людини індивідуально визначати вигляд свого житла. Навіть якщо йшлося про багатоквартирні будинки, він наполягав, наприклад, на праві кожного оформляти або розфарбовувати стіни на власний розсуд - хоча б той простір, який можна пофарбувати або викласти плиткою, висунувшись із вікна. Цю ідею художник висунув в одній зі своїх теоретичних робіт, як і знамениту тезу про "дерева-квартировинаймачі".
Важливим елементом у творчості Гундертвассера є заперечення прямих кутів та симетрії, відмінними елементами картин стали лінії, які здаються нескінченними та закручені у формі равлика. Прямокутник він асоціював з вишикуваними на плацу військовими загонами, вважаючи його формою насильства і порівнюючи з бараками в нацистських концтаборах.
Батько Гундертвассера, який помер майже одразу після народження сина у 1928 році, був австрійцем, мати - єврейкою. Родичі з боку матері загинули під час Голокосту. Сам Гундертвассер був хрещений ще дитиною, а після включення тодішньої Австрії до "третього рейху" розділив долю більшості своїх австрійських однолітків - потрапив у гітлерюгенд.
Небувалий художній талант проявився в нього ще у дитячому віці. Свої ідеї в галузі будівництва він почав здійснювати десь із 1980-х років, давно ставши успішним художником.
Спеціальної архітектурної освіти Гундертвассер не мав, ділив цю роботу із партнерами. Результати викликали захоплення публіки, але неоднозначну реакцію професіоналів, аж до повного несприйняття.
Як би там не було, в Австрії, Німеччині, Японії, США, Ізраїлі, Швейцарії та Новій Зеландії було реалізовано загалом близько трьох з половиною десятків проєктів - нових будівель або проєктів з реконструкції, в ході яких старі будівлі набували нового вигляду.
Однак повернемося до Віттенберга…
Гундертвассер та школярі
Одна із співробітниць міської ради, яка побувала на виставці Гундертвассера, а потім побачила роботи учнів, представлені на конкурс проєктів нового оформлення школи, була вражена наближенням бачення світу місцевими підлітками та австрійським художником.
У переломні часи після падіння "залізної завіси" багато навіть найнеймовірніших проєктів здавалися реально здійсненними. Співробітниця міськради вирішила направити ці роботи Гундертвассеруі. Отримавши малюнки, відомий художник і архітектор був у захваті і захотів зробити свій внесок у реконструкцію школи. Він погодився, використовуючи ідеї школярів, повністю підготувати проєкт - на громадських засадах, без гонорару.
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"Школа Гундертвассера" у Віттенберзі. Фотографії
До самого Віттенберга Гундертвассер, щоправда, не доїхав - працював за фотографіями та будівельними планами. За реалізацію відповідали місцеві архітектори. Зазвичай Гундертвассер розробляв і зовнішній вигляд, і дизайн внутрішніх приміщень, але в даному випадку погодився на те, щоб шкільні кабінети, зали та коридори оформили у його стилі місцеві художники із Саксонії-Ангальт і самі школярі.
У травні 1999 року, менш як за рік до смерті Гундертвассера, проєкт було завершено. Він коштував 9,5 мільйона марок. Нинішня гімназія імені Мартіна Лютера та Філіпа Меланхтона (Luther-Melanchthon-Gymnasium) вважається однією з найкращих шкіл усього регіону, а сама будівля увійшла до всіх міських путівників.
Інформація про "Школу Хундертвассера" на сайті міського туристичного відомства Віттенберга: lutherstadt-wittenberg.de