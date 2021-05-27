Будівельний матеріал, який люблять німці

Цей 29-поверховий будинок заввишки досягатиме майже ста метрів. Але головна відмінність висотного будинку, який зведуть у берлінському районі Кройцберг, в тому, що його побудують... з дерева. А додаткову міцність йому додадуть конструкції з бетону. Нова багатоповерхівка стане найвищим дерев'яним житловим хмарочосом не тільки в Німеччині, але й у світі. Німеччина йде в ногу з актуальним світовим архітектурним трендом, і таких екологічних та теплих будинків на німецькому ринку нерухомості з'являтиметься дедалі більше.

Багатофункціональний гігант

"WoHo" (скорочення від "Wohnhochhaus" - "житловий багатоповерховий будинок") називається цей проєкт. Конкурс на його реалізацію виграло норвезьке архітектурне бюро "Mad arkitekter". Він складатиметься з головної вежі та прилеглих до неї двох малоповерхових будівель з озелененими терасами. В одній з них, що нараховує сім поверхів, планується створення громадського й напівгромадського просторів з булочною, кафе, їдальнею, різними майстернями, студіями, дитячим садком, приміщенням для групи продовженого дня, молодіжними центрами та дитячим майданчиком. На верхньому поверсі головної вежі розташуються бар і сауна.

Будівлі, прилеглі до основного корпусу дерев'яного багатофункціонального комплексу в Берліні

Берлін змінюється

Зовнішній вигляд німецької столиці з роками після возз'єднання країни стрімко змінювався. Найпомітніші вони у районах колишнього соціалістичного східного Берліна. Але й район Кройцберг, що відноситься до західної частини міста, і де буде зведено нову дерев'яну висотку, теж не оминули видозміни. Один із найбідніших, але водночас найбільш "хіпстерських" столичних районів - відомий із 1980-их років осередок творчої богеми і мультикультурності, теж проходить через трансформацію: реалізуються масштабні проєкти елітного житла, зросли ціни на колись доступну оренду помешкань, змінився звичний для тутешніх сам мікрокосмос району. Бідніші жителі бояться бути витіснутими багатшими містянами. Це явище, відоме як джентрифікація, нині захопило багато столиць світу, Берлін тут не виняток.

"Ми всі залишаємося": графіті з протестом проти джентрифікації у районі Кройцберг

Водночас реалізатори проєкту "WoHo" обіцяють, що 60 відсотків з 18 тисяч квадратних метрів корисної площі призначене для житла - квартир, що здаються в оренду, кооперативних помешкань, кондомініумів, соціальних квартир, квартир для так званого "супроводжуваного проживання" (Betreutes Wohnen), що є альтернативою будинкам для літніх людей. Таким особам, що проживають самостійно, але потребують догляду, надаються послуги спеціальних медичних і соціальних служб.

А от паркувальних місць для автомобілів при висотці буде небагато. Автори проєкту хочуть мотивувати майбутніх мешканців цього будинку до того, щоб вони більше користувалися екологічними видами транспорту, зони оренди яких будуть створені тут - так само, як станції підживлення для електромобілів і гараж для велосипедів з майстернею ремонту.

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Екологічний будматеріал

На користь зведення будівель з дерева говорить багато. І головна перевага полягає в тому, що деревина - натуральний будівельний матеріал, який не містить шкідливих речовин і тому також підходить людям, які страждають алергією. Оскільки дерево здатне поглинати вологу з повітря в приміщенні і знову виділяти її, мікроклімат в дерев'яному будинку набагато кращий, ніж у будинку, зведеному із залізобетону.

84-метрова дерев'яна висотка HoHo у Відні

Крім цього, дерево є відновлюваною сировиною з хорошим екологічним балансом: воно може бути перероблено та утилізовано без згубних для природи відходів. Не кажучи про те, що деревина має низьку теплопровідність і гарні ізоляційні властивості і таким чином чудово підходить для будівництва, де використовують енергоефективні технології.

Противники зведення дерев'яних багатоповерхівок стверджують, що такі споруди швидко займаються. Проте, пожежникам давно відомо: дерев'яні будівлі, побудовані зі сучасних високоякісних натуральних матеріалів, певною мірою надійніші та безпечніші, ніж, наприклад, конструкції зі сталі. За високої температури сталеві елементи швидко плавляться, втрачають пружність і зрештою можуть зігнутися й зламатися. До того ж, дерев'яні будинки вважають більш сейсмостійкими.

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Чому зростають ціни на деревину

Нині забудовники мають безліч технологій і матеріалів для екологічного будівництва. Однак екологічно чисте будівництво з дерева обходиться дорожче, ніж звичайне. Те, наскільки екологічним буде будинок, що зводиться, багато в чому залежить від бюджету забудовника. Здавалося б, у Німеччині проблем з деревиною не має бути, адже в країні чимало лісових масивів. Проте, покрівельники і будівельники змушені сьогодні платити за будівельну деревину вдвічі, а то й втричі більше, ніж ще рік тому. Так, якщо порівняно один кубічний метр ялинової деревини коштував недавно близько 30 євро, то зараз ціна на неї підскочила до 90 євро.

Найвищий на планеті дерев'яний хмарочос височіє у норвезькому Брумунддалі

Центральна спілка німецької будівельної промисловості пояснює причину нестачі деревини і подорожчання німецьких лісоматеріалів такими факторами, як постійне зростання попиту на них на світовому ринку, будівельний бум під час пандемії, а також загибель чималої кількості дерев через почастішання атак шкідливого жука-короїда. За даними Федеральної спілки лісопильної і деревообробної промисловості Німеччини, в 2020 році обсяг експорту круглого і пиленого лісоматеріалу з ФРН становив 20 мільйонів кубометрів - на 80 відсотків більше, ніж у 2019 році. Основні замовники - США і Китай.

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Світовий тренд

Дерев'яні хмарочоси зводять зараз по всьому світу. Варто згадати хоча б такі імпозантні проєкти, як 24-поверхова висотка HoHo у Відні, Plyscraper у Токіо або двовежевий хмарочос Dutch Montains у нідерландському Ейндховені. Популярність дерев'яного зодчества набирає обертів і в Німеччині. Майже кожну п'яту нову будівлю тут побудовано з дерева.

У галузі висотної дерев'яної архітектури реалізовані такі проєкти, як семиповерховий будинок у берлінському районі Пренцлауер Берг. Одинадцять дерев'яних багатоповерхівок планують побудувати в Мюнхені. Дерев'яну висотку заввишки у 65 метрів зводять зараз у Гамбурзі.

Найвищий на планеті дерев'яний хмарочос височіє сьогодні у норвезькому Брумунддалі. Однак через п'ять років цьому 18-поверховому гігантові 85,4 метра заввишки доведеться поступитися першістю берлінському велетню: 98-метровий будинок WoHo у столичному районі Кройцберг планують ввести в експлуатацію в 2026 році.