 Уперше в Німеччині - у Ганновері побудували будинок зі сміття | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.11.2020

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Європа

Уперше в Німеччині - у Ганновері побудували будинок зі сміття

Важко повірити, але новий елегантний котедж у Ганновері майже повністю збудований з відходів, що замінили будівельні матеріали. Що саме використали будівельники?

Скло і темні панелі надають будинку сучасного вигляду

Скло і темні панелі надають будинку сучасного вигляду

Неймовірно, але факт - цей односімейний котедж загальною площею близько 150 квадратних метрів, розташований в районі Кронсберг в Ганновері неподалік від знаменитого виставкового комплексу, майже повністю побудований зі сміття. За винятком побутової техніки, арматури й інженерних комунікацій, тут практично все зроблено з придатних для вторинного застосування відходів, які замінили дорогі будівельні матеріали.

У Німеччині це поки що єдина будівля такого типу. Мета експериментального екологічного проєкту, реалізованого будівельною компанією Gundlach і архітектурним бюро cityförster, - продемонструвати шляхи корисного застосування побутового сміття, а також будівельних і виробничих відходів і таким чином мотивувати будівельні компанії до того, аби вони збільшували свій внесок у порятунок природи від забруднення. Тим більше що найбільшу кількість відходів - понад половину від їхнього загального обсягу по країні - в Німеччині генерує саме будівельна галузь. Не кажучи про те, що в країні на неї припадає до 40 відсотків викидів CO2.

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Те, що збиралися відправити на смітник

Зовнішнє оздоблення - скло і темні панелі, що додають будинку сучасний вигляд. Ну, а всередині - ретро з відтінком футуризму. Дерев'яні панелі для стелі демонтовані зі старої сауни. На облицювання стін у ванній кімнаті замість кахельної плитки пішли кришки від пляшок з-під пива. Сталеві опори, взяті в одному будинку, який ішов під знесення, служать опорними стійками для сходів.

Усередині будинку використані стара цегла та розібране з колишньої сауни дерево

Усередині будинку використані стара цегла та розібране з колишньої сауни дерево

Але особливо тут впадають у вічі масивні різьблені двері. Раніше вони були предметом інтер'єру будівлі на території фермерського господарства. Непридатний для життя будинок збиралися зносити, а зняті з петель двері разом з віконними рамами і меблями, які відслужили своє, - вивезти на звалище. Однак в Ганновері їм дали друге життя.

Утилізації підлягали також сходи та віконні рами, демонтовані в будівлі, в якій колись розташовувався центр відпочинку і розваг. Але учасники ганноверського проєкту їх від такої долі вберегли, зробивши ці елементи частиною інтер'єру котеджу в Кронсбергу. У підсумку як старі сходи, так і вінтажні двері прекрасно вписалися в інтер'єр, надавши йому особливий шарм, затишок і тепло.

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Друге життя старих речей

Частина стін в будинку облицьована старою цеглою. Але здебільшого вони збудовані з дерева. Особливість цієї дерев'яної конструкції полягає в тому, що її монтаж проведений без використання клею - масивні панелі з деревини зафіксовані на стінових елементах за допомогою дерев'яних шурупів. Тож за потреби їх без проблем можна розібрати, не порушивши при цьому каркас, і продовжувати використовувати.

Старі двері, знайдені у фермерській будівлі, яка йшла під знесення, знайшли друге життя

Старі двері, знайдені у фермерській будівлі, яка йшла під знесення, знайшли друге життя

Спочатку ідея полягала в тому, аби при будівництві цього будинку застосовувалися винятково використані раніше матеріали. Однак в реальності все виявилося не так просто. Взяти, наприклад, старі віконні блоки з колишнього центру відпочинку і розваг: з одного боку, вони не такі вже й старі - їм лише десять років, а з іншого - вони вже не відповідають сьогоднішнім стандартам теплоізоляції.

Тому, залишивши рами такими, якими вони є, подвійне скло в них замінили на стандартне потрійне. Воно краще забезпечує зниження тепловтрат і захист приміщень від вологи. У підсумку ці вікна обійшлися ще дорожче, ніж нові. Але навіть в такій ситуації сенс у використанні вторинної сировини в будівництві є. Адже, даючи друге життя старим речам, людина не тільки очищає планету від сміття, що накопичилося, а й робить відчутний внесок в економію енергії, яка витрачається на виробництво нових матеріалів. Саме в цьому і полягає навчальний ефект проєкту, що поки що залишається унікальним в умовах Німеччини.

З розумом і будувати, і ламати

Новий закон про енергозбереження (GEG), який набрав чинності в Німеччині з листопада 2020 року, вимагає активного зниження використання енергії в будівлях. Але у цієї медалі є й зворотний бік - аби зберегти енергію і скоротити тепловтрати, будинки в Німеччині дедалі частіше "укутують" пінополістиролом, кам'яної ватою, бітумом, штукатуркою. Всі ці матеріали склеюються настільки міцно, що розділити їхні шари вже практично неможливо. Крім того, що у таких умовах будинок погано "дихає", подібним чином утворюється маса додаткового будівельного сміття.

В оздобленні ванної кімнати використали кришки від пляшок з-під пива

В оздобленні ванної кімнати використали кришки від пляшок з-під пива

Прихильники "зеленого" будівництва хочуть цьому протистояти. Так, кажуть вони, енергоефективність є важливою темою, яка не втратить свого значення і в майбутньому. Але одночасно більше уваги буде звертатися й на інші етапи життєвого циклу будівель - від інженерних рішень до експлуатації і демонтажу. Оскільки не тільки будувати, але й ламати потрібно з розумом, а головне - в злагоді з природою.

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Скло і темні панелі надають будинку сучасного вигляду

Уперше в Німеччині - у Ганновері побудували будинок з сміття

Новий елегантний котедж в Ганновері майже повністю збудований з відходів, що замінили будівельні матеріали.  

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