У Дубаї побудували найглибший у світі басейн (13.07.2021)

У Дубаї, де вже є найвищий у світі хмарочос, а також найбільший у світі торговий центр, відкривається новий рекордний атракціон - найглибший у світі басейн для дайвінгу. Дивіться самі!