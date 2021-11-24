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Хмарочос

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хмарочос".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Без страховки на хмарочос у Франкфурті (24.11.2021) 24.11.2021

Француз Ален Робер відомий своїми шаленими трюками. Цього разу "людина-павук" залізла на 153-метровий хмарочос у Франкфурті-на-Майні. Без страховки! Дивіться самі.
У Дубаї побудували найглибший у світі басейн (13.07.2021)

У Дубаї побудували найглибший у світі басейн (13.07.2021) 13.07.2021

У Дубаї, де вже є найвищий у світі хмарочос, а також найбільший у світі торговий центр, відкривається новий рекордний атракціон - найглибший у світі басейн для дайвінгу. Дивіться самі!

Рідкісні орхідеї на даху хмарочоса в Лондоні (21.06.2021) 21.06.2021

На одному з хмарочосів у Лондоні виявили дику колонію орхідей дуже рідкісного підвиду. Він поширений у Середземномор'ї та Північній Африці, а у Великобританії більше ніде не росте.

Будівельний матеріал, який люблять німці

Будівельний матеріал, який люблять німці 27.05.2021

Найвищий у світі дерев'яний хмарочос зведуть у Берліні. Крім помешкань, у стінах цього 29-поверхового будинку розмістяться бар, сауна, дитячий садок. Чому попит на дерево зростає?
Французького спайдермена затримали у Франкфурті після підкорення хмарочоса

Французького "спайдермена" затримали у Франкфурті після підкорення хмарочоса 28.09.2019

Француз Ален Робер, якого охрестили "людиною-павуком", видерся на один з хмарочосів у Франкфурті. Після того як екстремал спустився на землю, його затримала поліція.
Зелений хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео)

"Зелений" хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео) 26.09.2018

Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.

Енергоефективний офіс по-німецьки: ноу-хау головного поштамту Німеччини (26.09.2018) 26.09.2018

Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад у стилі постмодерн використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.

Найкращі хмарочоси світу (фотогалерея) 24.09.2018

У п'ятірці фіналістів цьогорічного міжнародного конкурсу на найкращий хмарочос світу немає ні американських, ні європейських багатоповерхівок.

Найкращі хмарочоси світу

Найкращі хмарочоси світу 24.09.2018

У п'ятірці фіналістів цьогорічного міжнародного конкурсу на найкращий хмарочос світу немає ні американських, ні європейських багатоповерхівок.

Єнот у США два дні дерся на хмарочос (13.06.2018) 13.06.2018

Відчайдушний єнот два дні дерся на дах хмарочоса у США. Соцмережі заполонили меми і жарти на підтримку єнота. Він подолав 23 поверхи. Ось, як це було!

Понад 40 осіб зникли безвісти внаслідок обвалу хмарочоса в Бразилії

Понад 40 осіб зникли безвісти внаслідок обвалу хмарочоса в Бразилії 02.05.2018

У центрі бразильського міста Сан-Паулу після пожежі обвалився хмарочос. Близько 40 осіб зникли безвісти, понад 400 людей доставили в тимчасові прихистки.
Зв'язки Трампа з Росією: Trump Organization планувала збудувати хмарочос у Москві

Зв'язки Трампа з Росією: Trump Organization планувала збудувати хмарочос у Москві 29.08.2017

Trump Organization під час президентської передвиборчої кампанії у США планувала реалізувати масштабний будівельний проект у Москві. Це підтвердив адвокат самого Дональда Трампа.

Німецький Дід Мороз заліз на хмарочос у Берліні (19.12.2016) 19.12.2016

Німецький аналог Санта-Клауса, Вайнахтсманн, щороку з’являється на 24-му поверсі висотки Кольгофф-тауер у Берліні. І хоча до Різдва ще цілий тиждень, він вже роздав подарунки малечі.

"Людина-павук" підкорив хмарочос у Парижі (01.09.2016) 01.09.2016

Відомий французький скелелаз Ален Робер підкорив черговий хмарочос. Екстремал піднявся на будівлю у діловому кварталі Дефанс в Парижі.

У Вежі Cвободи запрацювали магазини (22.08.2016) 22.08.2016

60 з понад сотні нових крамниць у новому Всесвітньому торговому центрі відкрили свої двері для покупців. Так звану Вежу свободи побудували на місці, де 11 вересня 2001 року попередні вежі близнючки були зруйновані внаслідок теракту.

На хмарочос Трампа в Нью-Йорку видерся "альпініст" (11.08.2016) 11.08.2016

19-річного мешканця Вірджинії три години намагалися зняти з Trump Tower на Манхеттені. Він встиг залізти на 21-й з 58-ми поверхів хмарочосу. За повідомленням поліції, він хотів побачити Дональда Трампа.
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