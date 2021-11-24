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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хмарочос".
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Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад у стилі постмодерн використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.