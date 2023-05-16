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Со Йон Шредер-Кім і Ґергард Шредер (архівне фото)
Со Йон Шредер-Кім і Ґергард Шредер (архівне фото)Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Дружину Шредера звільнили за святкування в посольстві Росії

Ліза Ламбрехт | Віолетта Чайковська
60 хв. тому

Со Йон Шредер-Кім втратила роботу після того, як разом із чоловіком, ексканцлером Німеччини Ґергардом Шредером, відсвяткувала 9 травня в посольстві РФ.

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Со Йон Шредер-Кім (So-yeon Schröder-Kim) - дружину колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) - звільнили з компанії NRW.Global Business після того, як вона 9 травня разом із чоловіком відвідала урочистий прийом у посольстві РФ. У вівторок, 16 травня, компанія, де працювала Шредер-Кім, повідомила, що припиняє з нею трудові відносини. 

"Шредер-Кім негайно звільнена з посади, її трудові відносини з NRW.Global Business будуть припинені без попереднього повідомлення", - заявила речниця земельного міністра економіки Північного Рейну - Вестфалії Мона Нойбаур (Mona Neubaur) виданню Kölner Stadt-Anzeiger.

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П'ята дружина колишнього німецького канцлера Шредер-Кім обіймала в NRW.Global Business посаду представниці в Південній Кореї. Як зазначили у пресслужбі земельного міністерства внутрішніх справ, компанія "неодноразово вказувала Шредер-Кім, що представники не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема, щодо загарбницької війни Росії проти України".

9 травня кілька німецьких політиків відвідали прийом російського посольства в Берліні. День перемоги, що відзначається в РФ, разом із російськими дипломатами відсвяткували, зокрема, Шредер з дружиною, а також політики з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) і Александер Ґауланд (Alexander Gauland). Візит політиків у російське посольство зазнав у Німеччині різкої критики.

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Критика на адресу близького до Путіна Шредера

Шредер вважається одним із наближених президента РФ Володимира Путіна. Німецького політика критикують за відмову однозначно засудити російське вторгнення в Україну. Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявляв: "Робота Ґергарда Шредера в російських енергетичних компаніях викликала багато запитань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, зокрема і щодо нашої країни. У цьому немає нічого хорошого".

У березні 2022 року Шредера позбавили статусів почесного громадянина Ганновера і почесного члена правління місцевого футбольного клубу "Ганновер 96". Європейський парламент закликав внести Шредера до санкційного списку російських олігархів. У травні урядова коаліція Німеччини позбавила Шредера довічного офісу.

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