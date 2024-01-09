Берлін обговорює службовий роман відомих політиків

Отже, офіційно: видних берлінських політиків пов'язують не лише службові зв'язки. Про роман бургомістра Берліна і сенаторки з питань освіти говорять усі.

Чи не головною темою політичного життя Берліна на початку 2024 року стали любовні стосунки відомих політиків. 5 січня правлячий бургомістр Берліна Кай Веґнер (Kai Wegner) та столична сенаторка з питань освіти Катаріна Ґюнтер-Вюнш (Katharina Günther-Wünsch) заявили про свої стосунки - публічно, офіційно, через адвоката. Отже, ці німецькі політики зустрічаються не лише на загальних урядових засіданнях.

Чутки та здогадки про цей службовий роман ширилися Берліном вже давно. Німецькі ЗМІ неодноразово ловили і фіксували багатозначні погляди, дотики, якими політики - обоє із консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) - обдаровували одне одного. А напередодні новорічних свят 51-річний Кай Веґнер оголосив про розрив зі своєю партнеркою Кетлін Кантар (Kathleen Kantar). Пара має дітей - двох і шести років.

Варто зазначити, що це вже не перша гучна любовна історія в кар'єрі цього політика. У 2015 році німецькі ЗМІ писали про його розлучення з дружиною та матір'ю його сина заради молодшої обраниці. Увага преси тоді пояснювалася ще й тим, що берлінський політик охоче користувався іміджем сім'янина у своїй виборчій кампанії, ділячись сценами гармонійного сімейного життя зі своїми виборцями.

Цього разу розгорілася серйозна дискусія щодо поєднання політичної діяльності та приватного життя. Однак не будемо в неї заглиблюватись, а краще згадаємо про інші гучні романи - назвемо їх умовно службовими - німецьких політиків.

Найвідоміші пари серед німецьких політиків

І почнемо ми з найголовнішого політика - з канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Як і сам Шольц, його дружина Брітта Ернст (Britta Ernst) - політикиня з Соціал-демократичної партії Німеччини - СДПН. З 2017 по 2023 рік вона обіймала посаду міністерки освіти у федеральній землі Бранденбург. Минулого року пара відзначила 25-річчя подружнього життя.

Олаф Шольц з дружиною Бріттою Ернст під час візиту до Південної Кореї, травень 2023 року Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ще один союз, який звертає на себе не менше уваги, - у минулому лідерка "Лівої партії" Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) та колишній голова СДПН Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), який на 26 років старший за свою дружину. Цей любовний союз існує з 2011 року.

Минулого року про свій союз заявили депутати Бундестагу Зепп Мюллер (Sepp Müller) та Вольфґанґ Штефінґер (Wolfgang Stefinger). Їхня дружба переросла в кохання, заявила пара в січні 2023 року. Обидва політики одночасно опублікували пост про свої стосунки в соцмережі X. Мюллер представляє Християнсько-демократичний союз (ХДС), Штефінґер - Християнсько-соціальний союз (ХСС). У 2017 році Штефінґер був одним із семи політиків від ХСС, які проголосували за законопроєкт, що передбачає повне та рівноправне визнання одностатевих шлюбів.

Вольфґанґ Штефінґер та Зепп Мюллер Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Ще один політичний і сімейний союз, який тривалий час звертав на себе увагу громадськості, - союз колишнього голови СДПН Франца Мюнтеферінґа (Franz Müntefering) та його дружини Мішель (Michelle Müntefering), молодшої за нього на 40 років. З 2013 року журналістка та політикиня Мішель Мюнтеферінґ засідає у німецькому Бундестазі.

Франц і Мішель Мюнтеферінґ Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Не обійшлося без Шредерів і колишніх порнозірок

Колишня федеральна міністерка у справах жінок, сім'ї та молоді Крістіна Шредер (Kristine Schröder) вийшла заміж за однопартійця з ХДС Оле Шредера (Ole Schröder). Нині разом вони виховують трьох дітей.

Колишня дружина ексканцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) Доріс Шредер-Кепф (Doris Schröder-Köpf) не лише сама будує політичну кар'єру в Нижній Саксонії, але і обирає у партнери політиків: з 2016 по 2022 роки вона була у стосунках з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius).

Гаґен Райнгольд з Анніною Земмельгаак Фото: Eventpress Kochan/picture alliance

Не оминемо увагою і історію, про яку за останні два роки писали всі німецькі ЗМІ. Політик від Вільної демократичної партії (ВДП) Гаґен Райнгольд (Hagen Reinhold) покинув свою партнерку Кароліну Прайслер (Karoline Preisler), яка також є членкинею ВДП, заради нової соратниці - Анніни Земмельгаак (Annina Semmelhaack). Вона прийшла у велику політику з порнобізнесу. З 2017 року колишня порноакторка представляє інтереси Вільної демократичної партії у Бундестазі. "Ми познайомилися і покохали один одного через партію", - заявила пара у 2022 році в момент розпалу скандалу навколо їхньої історії.

Читайте також: Кохання під час війни: чому українці стали частіше одружуватися