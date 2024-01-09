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СуспільствоНімеччина

Берлін обговорює службовий роман відомих політиків

Марина Борисова
9 січня 2024 р.

Отже, офіційно: видних берлінських політиків пов'язують не лише службові зв'язки. Про роман бургомістра Берліна і сенаторки з питань освіти говорять усі.

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Катаріна Ґюнтер-Вюнш та Кай Веґнер
Найбільш обговорювана пара німецької політики - Катаріна Ґюнтер-Вюнш та Кай ВеґнерФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Чи не головною темою політичного життя Берліна на початку 2024 року стали любовні стосунки відомих політиків. 5 січня правлячий бургомістр Берліна Кай Веґнер (Kai Wegner) та столична сенаторка з питань освіти Катаріна Ґюнтер-Вюнш (Katharina Günther-Wünsch) заявили про свої стосунки - публічно, офіційно, через адвоката. Отже, ці німецькі політики зустрічаються не лише на загальних урядових засіданнях.

Чутки та здогадки про цей службовий роман ширилися Берліном вже давно. Німецькі ЗМІ неодноразово ловили і фіксували багатозначні погляди, дотики, якими політики - обоє із консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) - обдаровували одне одного. А напередодні новорічних свят 51-річний Кай Веґнер оголосив про розрив зі своєю партнеркою Кетлін Кантар (Kathleen Kantar). Пара має дітей - двох і шести років.

Варто зазначити, що це вже не перша гучна любовна історія в кар'єрі цього політика. У 2015 році німецькі ЗМІ писали про його розлучення з дружиною та матір'ю його сина заради молодшої обраниці. Увага преси тоді пояснювалася ще й тим, що берлінський політик охоче користувався іміджем сім'янина у своїй виборчій кампанії, ділячись сценами гармонійного сімейного життя зі своїми виборцями.

Цього разу розгорілася серйозна дискусія щодо поєднання політичної діяльності та приватного життя. Однак не будемо в неї заглиблюватись, а краще згадаємо про інші гучні романи - назвемо їх умовно службовими - німецьких політиків.

Найвідоміші пари серед німецьких політиків

І почнемо ми з найголовнішого політика - з канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Як і сам Шольц, його дружина Брітта Ернст (Britta Ernst) - політикиня з Соціал-демократичної партії Німеччини - СДПН. З 2017 по 2023 рік вона обіймала посаду міністерки освіти у федеральній землі Бранденбург. Минулого року пара відзначила 25-річчя подружнього життя. 

Олаф Шольц з дружиною Бріттою Ернст під час візиту до Південної Кореї, травень 2023 року
Олаф Шольц з дружиною Бріттою Ернст під час візиту до Південної Кореї, травень 2023 рокуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ще один союз, який звертає на себе не менше уваги, - у минулому лідерка "Лівої партії" Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) та колишній голова СДПН Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), який на 26 років старший за свою дружину. Цей любовний союз існує з 2011 року.

Минулого року про свій союз заявили депутати Бундестагу Зепп Мюллер (Sepp Müller) та Вольфґанґ Штефінґер (Wolfgang Stefinger). Їхня дружба переросла в кохання, заявила пара в січні 2023 року. Обидва політики одночасно опублікували пост про свої стосунки в соцмережі X. Мюллер представляє Християнсько-демократичний союз (ХДС), Штефінґер - Християнсько-соціальний союз (ХСС). У 2017 році Штефінґер був одним із семи політиків від ХСС, які проголосували за законопроєкт, що передбачає повне та рівноправне визнання одностатевих шлюбів.

Вольфґанґ Штефінґер та Зепп Мюллер
Вольфґанґ Штефінґер та Зепп МюллерФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Ще один політичний і сімейний союз, який тривалий час звертав на себе увагу громадськості, - союз колишнього голови СДПН Франца Мюнтеферінґа (Franz Müntefering) та його дружини Мішель (Michelle Müntefering), молодшої за нього на 40 років. З 2013 року журналістка та політикиня Мішель Мюнтеферінґ засідає у німецькому Бундестазі.

Франц і Мішель Мюнтеферінґ
Франц і Мішель МюнтеферінґФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Не обійшлося без Шредерів і колишніх порнозірок

Колишня федеральна міністерка у справах жінок, сім'ї та молоді Крістіна Шредер (Kristine Schröder) вийшла заміж за однопартійця з ХДС Оле Шредера (Ole Schröder). Нині разом вони виховують трьох дітей.

Колишня дружина ексканцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) Доріс Шредер-Кепф (Doris Schröder-Köpf) не лише сама будує політичну кар'єру в Нижній Саксонії, але і обирає у партнери політиків: з 2016 по 2022 роки вона була у стосунках з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius).

Гаґен Райнгольд з Анніною Земмельгаак
Гаґен Райнгольд з Анніною ЗеммельгаакФото: Eventpress Kochan/picture alliance

Не оминемо увагою і історію, про яку за останні два роки писали всі німецькі ЗМІ. Політик від Вільної демократичної партії (ВДП) Гаґен Райнгольд (Hagen Reinhold) покинув свою партнерку Кароліну Прайслер (Karoline Preisler), яка також є членкинею ВДП, заради нової соратниці - Анніни Земмельгаак (Annina Semmelhaack). Вона прийшла у велику політику з порнобізнесу. З 2017 року колишня порноакторка представляє інтереси Вільної демократичної партії у Бундестазі. "Ми познайомилися і покохали один одного через партію", - заявила пара у 2022 році в момент розпалу скандалу навколо їхньої історії.

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