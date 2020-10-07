 Отруєння Навального: Німеччина і Франція пропонують нові санкції проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Отруєння Навального: Німеччина і Франція пропонують нові санкції проти РФ

Німеччина і Франція запропонують європейським парнерам запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального, заявили глави МЗС обох країн.

Жан-Ів Ле Дріан (ліворуч) і Гайко Маас (архівне фото)

Жан-Ів Ле Дріан (ліворуч) і Гайко Маас (архівне фото)

Німеччина та Франція запропонують своїм європейським партнерам запровадити нові санкції проти Росії через отруєння опозиційного російського політика Олексія Навального речовиною групи "Новачок". Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) та його французького колеги Жана-Іва Ле Дріана, оприлюдненій у середу, 7 жовтня, на сайті німецького МЗС.

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Попри неодноразові вимоги Росія так і не надала "переконливого пояснення" щодо отруєння Навального, зазначили міністри. "А тому ми вважаємо, що немає жодного іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім російської участі та відповідальності", - наголошується у заяві.

З огляду на це обидві країни вимагають застосувати санкції проти Росії на європейському рівні. "Франція та Німеччина зроблять необхідні висновки з цих фактів та нададуть пропозиції щодо додаткових санкцій своїм європейським партнерам", - заявили міністри.

Пропозиції санкцій стосуватимуться осіб, які в силу своїх посад "вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародного права", а також однієї установи, залученої до програми розробки отрути "Новачок", уточнили глави МЗС двох країн.

"Замах на вбивство мав місце на російській території, - заявили міністри. - Він був спрямований проти російського опозиціонера і скоєний за допомогою військової нервово-паралітичної речовини, розробленої Росією".

Міністри наголосили, що Франція та ФРН підтримуватимуть контакт зі своїми партнерами з метою ухвалення рішення про подальші кроки в якості відповіді на це порушення Конвенції про хімічну зброю.

Нагадаємо, напередодні експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові Навального.  Сам він у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Він уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.

Гайко Маас, виступаючи у Бундестазі 7 жовтня, заявив про "неминуче" запровадження співмірних санкцій проти Росії за отруєння Навального, якщо Москва не сприятиме розслідуванню замаху на опозиціонера. 

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