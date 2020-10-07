Отруєння Навального: Німеччина і Франція пропонують нові санкції проти РФ

Німеччина та Франція запропонують своїм європейським партнерам запровадити нові санкції проти Росії через отруєння опозиційного російського політика Олексія Навального речовиною групи "Новачок". Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) та його французького колеги Жана-Іва Ле Дріана, оприлюдненій у середу, 7 жовтня, на сайті німецького МЗС.

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Попри неодноразові вимоги Росія так і не надала "переконливого пояснення" щодо отруєння Навального, зазначили міністри. "А тому ми вважаємо, що немає жодного іншого правдоподібного пояснення отруєння пана Навального, окрім російської участі та відповідальності", - наголошується у заяві.

З огляду на це обидві країни вимагають застосувати санкції проти Росії на європейському рівні. "Франція та Німеччина зроблять необхідні висновки з цих фактів та нададуть пропозиції щодо додаткових санкцій своїм європейським партнерам", - заявили міністри.

Пропозиції санкцій стосуватимуться осіб, які в силу своїх посад "вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародного права", а також однієї установи, залученої до програми розробки отрути "Новачок", уточнили глави МЗС двох країн.

"Замах на вбивство мав місце на російській території, - заявили міністри. - Він був спрямований проти російського опозиціонера і скоєний за допомогою військової нервово-паралітичної речовини, розробленої Росією".

Міністри наголосили, що Франція та ФРН підтримуватимуть контакт зі своїми партнерами з метою ухвалення рішення про подальші кроки в якості відповіді на це порушення Конвенції про хімічну зброю.

Нагадаємо, напередодні експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові Навального. Сам він у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel заявив, що за його отруєнням стоїть Путін. Він уточнив, що не має інших пояснень того, що сталося. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.

Гайко Маас, виступаючи у Бундестазі 7 жовтня, заявив про "неминуче" запровадження співмірних санкцій проти Росії за отруєння Навального, якщо Москва не сприятиме розслідуванню замаху на опозиціонера.

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