 Зеленський: ″Північний потік-2″ - ще один удар по Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

Зеленський: "Північний потік-2" - ще один удар по Україні

Добудова газопроводу "Північний потік-2" стане черговим потужним ударом по Україні, а також вплине на енергетичну безпеку всієї Європи, наголошує президент України Володимир Зеленський.

Роботи з прокладання труб Північного потоку-2 у Балтійському морі

Роботи з прокладання труб "Північного потоку-2" у Балтійському морі (січень 2021 року)

Президент України Володимир Зеленський виступив з різкою критикою будівництва газогону "Північний потік-2". Відповідну заяву він зробив у середу, 3 березня, на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Усі мають розуміти - і європейські лідери, і українці - всі мають розуміти, що будівництво газопроводу в обхід України - це питання не лише економіки України, хоча це також дуже важливо для нас, а це питання енергетичної безпеки для всієї Європи. (…) Якщо "Потік" буде добудовано, - буде ще один потужний удар знову по Україні, крім Донбасу та Криму", - сказав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що Україна разом із країнами Європейського Союзу та зі Сполученими Штатами Америки - ми їм теж дуже вдячні за цю постійну підтримку, санкційну підтримку щодо "Північного потоку 2" - ми багато зробили. Якби ми не порушували ці питання, я впевнений, що "Потік" був би вже добудований", - зазначив Зеленський.

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На думку українського президента, доки це питання залишатиметься на порядку денному, "доки і країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати не пом'якшуватимуть свою позицію, ми будемо в безпеці".

Нагадаємо, в уряді Німеччини не бачать підстав відмовлятися через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному від спорудження цієї газової магістралі, що має напряму поєднати газотранспортні системи Росії і Німеччини. В Берліні та Москві постійно наголошують, що спорудження цього газогону не має нічого спільного з політикою. Натомість Київ, США, а також низка країн-членів ЄС вбачають у реалізації цього проєкту саме політичні амбіції Москви.

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