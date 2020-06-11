 В Україні затримано двох найвпливовіших ″злодіїв у законі″ - Нацполіція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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В Україні затримано двох найвпливовіших "злодіїв у законі" - Нацполіція

У поліції заявили, що ці особи утворювали злочинні угруповання і контролювали через своїх представників криміналітет, підбурювали до вчинення нових злочинів і сприяли появі додаткових загроз для безпеки жителів України.

В Україні затримали найвпливовіших злодіїв у законі

В Україні затримали найвпливовіших "злодіїв у законі"

Нацполіція України затримала найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні "Умку" і "Лашу Свана". 

"Злодіям в законі" на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван" інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі - статтю 255-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні пресслужбі Нацполіції у четвер, 20 травня.

За даними Нацполіції, під час розслідування було встановлено всі сфери діяльності та зв'язки двох злочинців. "Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що оперативники департаменту стратегічних розслідувань і слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу цих "злодіїв у законі". Відомо, що "Умка", "коронований" у 2014 році, і "Лаша Сван", "злодій у законі" з 1995, отримали свої високі "звання" від топпредставників російського кримінального світу. Вони вважалися одними з найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" і контролювали криміналітет одразу в декількох областях - Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині західного регіону.

Документування протиправної діяльності "злодіїв у законі" відбувалося у два основних етапи. Поліцейські затримали "Умку" в аеропорту Дніпра при спробі виїхати з країни, а "Лашу Свана" - в готелі.

За даними видання "Новое время", прізвисько "Умка Дніпропетровський" має Сергій Олійник, який керує так званим "східним кланом". Його проголосили "злодієм в законі" в 2014 році в Санкт-Петербурзі. Олійника пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським і бізнесменом Олександром Петровським, в компанії яких він з'явився на баскетбольному матчі клубу "Дніпро" в 2019 році. Відомо, за цю команду грає син Ігоря Коломойського - Григорій.

Водночас "Лаша Сван" або ще Лаша Очамчирський - це Лаша Джачвліані, який народився у грузинському місті Руставі.

Нагадаємо, 15 травня було ухвалено рішення про запровадження персональних санкцій проти 557 злодіїв у законі та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

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