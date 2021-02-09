Зеркаль про "Північний потік - 2": Найкраще, якби газопровід зупинили санкції США

DW: Пані Зеркаль, Ви нині є головною радницею "Нафтогазу України" з міжнародних питань. Як оцінюєте шанси добудови і запуску газопроводу "Північний потік - 2", що дозволить постачати з Росії до ЄС більше газу в обхід України?

Олена Зеркаль: Я скептично ставлюся до шансів "Північного потоку - 2" як проєкту, який буде реалізовано. Тому що не тільки я, а й багато людей на різних континентах роблять зусилля для того, щоби цей проєкт не відбувся. Оскільки ми розуміємо всю загрозу, яку він несе в собі. Для нас газотранспортна система (України - Ред.) - це, перш за все, не про прибутки, це про наше існування. Оскільки це є запобіжником прямій військовій агресії на територію України.

Німеччина, незважаючи на заклики, поки не відмовилася від проєкту. Що відповідають вам у Берліні на вимоги припинити будівництво "Північного потоку - 2"?

Зазвичай це дуже типова риторика, що "Північний потік - 2" - це комерційний проєкт, що уряд ФРН немає жодного стосунку до побудови. Крім того, зрозуміло, що вони не можуть відмовитися, бо вже видали дозвіл на будівництво. І якщо вони вдавадимуться до якихось дій, які порушують їхні зобов'язання, то в них може виникнути ситуація, коли "Північний потік - 2" оскаржуватиме дії уряду ФРН. Тому, звичайно, дуже привабливою є ситуація, коли проєкт не відбудеться з інших причин, не пов'язаних з ФРН.

Наприклад, через які?

Приміром, санкції американські.

Наскільки ймовірним Ви вважаєте ухвалення нових санкцій Євросоюзу проти Кремля через ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального? Адже в цьому контексті часто згадують і "Північний потік - 2".

Вважаю, що він (це варіант. - Ред.) малоймовірний. Якщо не було застосовано санкцій після отруєння (Олексія Навального. - Ред.), не було після ув'язнення, то думаю, що в ЄС це дуже важка складна процедура, і не вірю в те, що можуть бути застосовані санкції до "Північного потоку - 2" через Навального.

Якщо "Північний потік - 2" усе ж запрацює, чи має Україна якусь стратегію, план "Б" на цей випадок?

Думаю, це також гіпотетичні ситуації, але справді ми замислюємося над тим, як убезпечити себе від військової агресії, а також від втрати суттєвих надходжень до бюджету. План "Б" існував ще до того, як було укладено угоду (про транзит газу з Росії до ЄС територією України на 2020-2024 роки. - Ред.). Я би поки працювала над планом "А", а якби вже розуміла, що план "А" може не спрацювати, тоді б говорила б про дуже широку коаліцію з використанням всіх можливих інструментів наявних міжнародного права, якими можна було б врегулювати питання.

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Як довго ще можна буде використовувати українську газотранспортну систему без модернізації, адже є думка, що там вже багато що застаріло?

Знаєте, це також чутки, які не підтверджуються фактами. Аварій на ГТС України набагато менше, ніж будь-де у Європі. Наша ГТС вже неодноразово демонструвала, що вона є надійною, у нормальному функціональному стані, який не викликає ніяких занепокоєнь ні у кого, окрім президента Росії (Володимира Путіна. - Ред.). Мабуть, він більший фахівець, або в нього є кришталева куля, у яку він дивиться і бачить щось, що ніхто більше не бачить.

Термін дії угоди про транзит газу територією України в 2024-тому році спливе. Зараз Україна хоч і купує газ у країн ЄС, але де-факто це російський газ. Якщо не буде укладено нової угоди, як це може позначитися на побутових споживачах газу в Україні? Чи доведеться їм платити більше?

Крім того що ми вирішуємо ситуацію існування чи неіснування "Північного потоку - 2", ми також займаємося питанням розробки та взяття в експлуатацію нових родовищ в України. Сподіваюся, що до 2024 року ми вже отримаємо перші результати, які нам дозволять хоча б частково замістити імпорт нашим газом.

Чи реально забезпечити українців газом за низькою ціною, збільшуючи власний видобуток?

Український газовий ринок справді залежить від того, які коливання відбуваються на європейському газовому ринку. Але говорити про те, що видобуток може повністю щось змінити… Він може змінити нашу залежність від цінових коливань на європейському ринку. Але це можливо тільки за умови повного заміщення (імортного газу видобутим в Україні. - Ред.).

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