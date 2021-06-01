 Олена Зеркаль стала радницею глави міністерства енергетики України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Олена Зеркаль стала радницею глави міністерства енергетики України

Колишня радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики України.

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Колишня заступниця міністра закордонних справ України та ексрадниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радницею міністра енергетики України. Про це міністерство енергетики повідомило у вівторок, 1 червня.

"Я думала взяти деяку паузу. Але питання інтеграції, просування та захисту інтересів України і в ЄС, і за його межами не чекатимуть. Ми всі маємо докладати зусиль для цього, і мої досвід та знання у цьому питанні, сподіваюся, будуть корисними й ефективними. Не можна стояти осторонь, коли на геополітичній шахівниці розігрують такі високі ставки", - написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook. 

Вона вже взяла участь у зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та заступника міністра з євроінтеграції Ярослава Демченкова з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, повідомило міненергетики. Сторони обговорили стратегічне партнерство України та ЄС, інтеграцію об'єднаної енергосистеми України в європейську ENTSO-E, зобов'язання країни проводити реформи в енергетиці. Також вони обговорили газопровід "Північний потік-2"

Нагадаємо, що Олена Зеркаль працювала радницею тодішнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва з січня до травня цього року. З серпня 2014 по листопад 2019 року Зеркель обіймала посаду заступниці міністра закордонних справ. У МЗС Зеркаль відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу до України в 2014-2016 роках.

Упродовж двох років вона була залучена до переговорів щодо продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року. Також на посаді заступниці глави МЗС України Олена Зеркаль була залучена до роз'яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

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