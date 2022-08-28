У місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС будуть "нейтральні країни"

Більшість членів місії на ЗАЕС будуть з "нейтральних країн". До складу делегації включили експертів із Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, а також із Сербії та Китаю, які мають дружні стосунки з Росією.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже сформувало команду місії для інспекції Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомило 27 серпня видання The New York Times.

Місію очолить генеральний директор агентства Рафаель Гроссі з Аргентини. За даними видання, до делегації увійдуть ще 13 експертів із "переважно нейтральних країн". У місії не будуть представлені ні Сполучені Штати Америки, ні Великобританія, яких Росія вважає упередженими через їхню сильну підтримку України.

Серед членів делегації будуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, а також з Сербії та Китаю, на які Україна дивиться з підозрою через їхні дружні стосунки з Москвою.

Решта членів місії походять з країн, які здебільшого залишались осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем. Серед них Франція, Албанія, Північна Македонія, Йорданія, Мексика.

Візит очікується наступного тижня.

РФ погрожує працівникам ЗАЕС напередодні візиту місії МАГАТЕ

Після того, як почали з'являтися перші деталі приїзду місії МАГАТЕ, Запорізька АЕС знову зазнала обстрілів. Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що Росія обстрілювала станцію ввечері в п'ятницю та вранці в суботу, 26 і 27 серпня. За лічені хвилини після заяви "Енергоатому" міністерство оборони РФ заявило, що це Україна обстрілювала станцію минулу добу.

Тим часом декілька співробітників станції розповіли виданню The Telegraph на умовах анонімності, що російські військові погрожують персоналу ЗАЕС і проводять з ними "підвальні" розмови. В "Енергоатомі" попереджають, що це відбувається з метою "нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази".

ЗАЕС перебуває під контролем сил РФ із початку березня та систематично зазнає обстрілів. За даними розвідки Великобританії, війська РФ розмістили техніку біля реактора на ЗАЕС.