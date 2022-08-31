Шкільний навчальний рік в умовах війни: як готується Київ

В Україні з 1 вересня розпочинається новий навчальний рік. Проходитиме він в реаліях повномасштабної війни, тому формат навчання різнитиметься в залежності від регіону. Так, за даними міністерства освіти та науки, усі школи Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей навчатимуть дітей дистанційно або індивідуально. Водночас в областях подалі від зони активних бойових дій батьки зможуть відправити дітей на очне навчання. DW відвідала одну з київських шкіл та з'ясувала, як відбуватиметься освітній процес у Києві.

Укриття - територія без страху

"Моя дитина піде 1 вересня у школу, буде навчатися офлайн", - каже в розмові з DW батько першокласника однієї з київських шкіл Андрій Йолкін. Таких родин у столиці доволі багато. За даними заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського, із 178 тисяч школярів міста 138 тисяч виявили бажання вчитися офлайн. "Це свідчить про те, що рівень безпеки в Києві на високому рівні", - переконує він на брифінгу в укритті київської гімназії "Міленіум", де навчатиметься 1421 учнів, з яких 71 відсоток - офлайн.

Укриття цієї школи розташоване в підвалі і має зонування для різних класів. Тут розставлені парти зі стільцями, шафи, бутлі з водою, біотуалет, а також є медичний куточок. Для дітей молодшого віку постелили килими та поклали іграшки. Також керівництво школи обіцяє, що в укритті буде тенісний стіл і тренажер. "Ми працюємо з педагогами і директорами шкіл над тим, щоб будь-яке укриття в навчальному закладі не було територією страху. Коли лунатиме сигнал тривоги, діти матимуть можливість продовжувати навчальний процес", - пояснює Мондриївський.

Зона для 2-Б класу в укритті школи "Міленіум" Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

В укритті гімназії "Міленіум" може одночасно перебувати до п'яти тисяч осіб, розповідає DW директорка школи Ірина Сідоренко. "Ми встигаємо всіх евакуювати максимум за 10 хвилин. У нас шість аварійних виходів, а в укритті - вхід через вулицю та чотири входи з середини. Ми проводили тренувальні евакуації для персоналу школи. Також до школи приходили батьки, для яких також проводили евакуацію з тих місць, де перебуватимуть їхні діти", - каже вона. З початку навчального року тренування з евакуації щоденно проводитимуться для учнів, обіцяє Сідоренко. "При цьому це робитиметься на різних уроках, щоб діти не звикали до рутини", - додає вона.

В укритті відчутно прохолодніше порівняно з вулицею, але перебувати тут комфортно. Але чи буде так само зимою? "Скоріш за все, на зимовий період нас переведуть на дистанційну форму навчання, оскільки потрібно буде економити енергоресурси. Та й обігріти підвальне приміщення до необхідного рівня неможливо. Але якщо буде необхідність, то ставитимемо обігрівачі", - пояснює Сідоренко.

Формат навчання київських шкіл

У цій гімназії, як і в багатьох київських школах, батьки мали можливість обрати форму навчання - офлайн, онлайн або змішана. "Є кілька різновидів змішаного формату. Якщо батьки обрали дистанційну форму навчання, то дитина зможе приєднуватися до класу під час уроку. Такі можливості в Києві є - навчальні класи було обладнано ноутбуками або комп'ютерами з камерами, які можна повертати і спілкуватися з дитиною, яка фізично відсутня в класі", - зазначила директорка департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян на брифінгу.

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Інший варіант змішаного формату - залежно від місткості укриття в школі, у першій половині дня на навчання виходить певна кількість класів, а в другу половину дня до школи йдуть середні та старші класи. При цьому, за словами Фіданян, в деяких школах через обмежену кількість місць у бомбосховищі навчання може відбуватися не лише у дві зміни, але й в три. "Але щоб ця зміна пізно не завершувалася, викладатимуть тільки точні науки", - додала вона.

Біотуалети в укритті школи "Міленіум" Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Може працювати також модель навчання, коли у вересні очно виходять учні 6-7-8 класів, а у жовтні - 9-10-11, каже Фіданян, додавши, що у пріоритеті для очного навчання будуть першокласники. "До першого класу в муніципальні школи Києва записалося понад 25 тисяч дітей. Вони ніколи не бачили вчителя, і нам вкрай важливо показати його, бо це для них певний етап звикання і певний стрес", - наголосила чиновниця. Свій розклад змішаного формату кожна школа створила на свій розсуд, відштовхуючись від думки батьків, запевнила Фіданян.

Онлайн-навчання

Втім, обрати очне навчання можна не скрізь. Нині з 421 комунальної школи Києва 18 не мають можливості організувати укриття і тому проводитимуть навчання виключно онлайн, зауважив Мондриївський. "71 відсоток шкіл мають необхідні укриття безпосередньо у себе. А інші укладають договори із сусідніми будівлями, які можуть бути укриттями", - пояснює він, додавши, що такі ж вимоги до приватних шкіл, яких у Києві понад 100.

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Онлайн зможуть навчатися всі охочі, зокрема й ті школярі, які перебувають за кордоном. Таких у Києві станом на середину серпня вже 20 відсотків від загальної кількості онлайн-учнів, каже Фіданян. "Ми готові навчати таких дітей онлайн. Але всі європейські країни мають вимогу обов'язково відвідувати школу тієї країни, де перебуваєш. Тому для того, щоб не обтяжувати дитину навчанням у двох школах, ми пропонуємо батькам екстернат або сімейну освіту", - наголосила вона.

Голоси батьків

Вибір форми навчання залежить лише від батьків, і примусу немає, переконують столичні чиновники. Це підтверджує киянка Інна Козіч, син якої навчатиметься онлайн. "Хвилююся за безпеку. В самій школі дуже маленьке сховище, і вони планують виводити дітей в укриття ТРЦ поряд", - пояснює вона DW свій вибір. Козіч зазначає, що в першому семестрі точно не готова до офлайн-навчання дитини. "Далі все залежатиме від ситуації на фронті та інтенсивності обстрілів Києва. Нині, ймовірність обстрілів, як мені здається, досить висока", - переконана вона.

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Натомість Алевтина Шаповал обрала для своєї дитини приватну школу в Києві, яка розташована на першому поверсі багатоповерхівки. Там є паркінг у підвалі, куди під час тривог виводять дітей. Державну школу ми відкинули, тому що клас дитини буде на четвертому поверсі. Це, на мою думку, небезпечно, адже вчителька навряд чи буде бігати під час кожної тривоги з дітьми у підвал", - впевнена вона.

Киянин Андрій Йолкін поведе свою дитину у перший клас до комунальної школи. "Там є велике укриття, тому, думаю, буде безпечно. Та й взагалі я вважаю, що очне навчання дуже важливе. Адже школа соціалізує дитину, дає змогу спілкуватися", - переконаний він.

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