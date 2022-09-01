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Равіль Маганов з Володимиром Путіним
Равіль Маганов з Володимиром ПутінимФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO
ПолітикаРосійська Федерація

Випав з вікна: у РФ загинув голова ради директорів "Лукойла"

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У Росії загинув голова ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов. За даними ЗМІ, він випав з вікна Центральної клінічної лікарні в Москві.

https://www.dw.com/uk/vipav-z-vikna-u-rosii-zaginuv-golova-radi-direktoriv-lukojla/a-62991780

У Москві загинув голова ради директорів найбільшого російського нафтовидобувного концерну "Лукойл" Равіль Маганов. Інформацію про це в четвер, 1 вересня, офіційно підтвердили в компанії. Водночас причину його смерті там не назвали. 

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Маганов "випав з вікна" Центральної клінічної лікарні у Москві.

Арешт літака "Лукойла"

Напередодні суд у американському Техасі видав санкцію на арешт літака Boeing вартістю в майже 45 мільйонів євро, що належить "Лукойлу". У міністерстві юстиції США заявили 31 серпня, що літак "влетів у Росію та вилетів із неї, порушивши санкції", запроваджені щодо РФ за війну в Україні. Водночас за останніми даними, літак перебуває у Росії.

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року, коли доставив до американського Г'юстона посадових осіб "Лукойла", включно з російським олігархом і тодішнім главою корпорації Вагітом Алекперовим.

"Лукойл" проти війни?

У квітні цього року Алекперов вирішив достроково покинути свою посаду в "Лукойлі", а також вийти з ради директорів компанії, яка через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступила за "швидке припинення збройного конфлікту". Це була одна з перших великих російських компаній, яка виступила проти війни в Україні.

Водночас у травні "Лукойл" викупив мережу автозаправок Shell у Росії, яка за кілька днів після вторгнення РФ в Україну оголосила про вихід із "Сахаліну-2" та інших спільних проєктів із російським газовим монополістом "Газпром".

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