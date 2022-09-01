Школа на ХарківщиніФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Avalon/Photoshot/picture alliance
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Майже третина шкіл в Україні працюватиме очно - міносвіти
Анастасія Шепелева
12 хв. тому
Як повідомив заступник міністра освіти, з майже 13 тисяч шкіл України в звичайному режимі працюватимуть 3,5 тисячі. Ще 4,5 тисячі вчитимуть дітей очно з дистанційними елементами, решта - виключно онлайн.
Майже третина шкіл України працюватиме очно, повідомив у четвер, 1 вересня, перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.
"В Україні наразі налічується в мережі 12 910 шкіл. З них приблизно 3,5 тисячі навчатимуться офлайн. Майже 4,5 тисячі навчатимуться в змішаному режимі - це офлайн навчання з елементами дистанційного. Всі інші школи навчатимуться в онлайн-режимі", - сказав Вітренко.
За його словами, серед закладів, які працюватимуть лише в онлайн-форматі - 1288 шкіл, розташованих на тимчасово окупованих територіях України та в зоні бойових дій, де забезпечити безпеку дітей неможливо. Йдеться про заклади освіти Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.
Президент відзначив важливість того, що навчання триває, хоча для всіх - по-різному: офлайн, онлайн, в інших регіонах чи навіть в інших країнах. "Знання стало нашою зброєю. Знати і захищати завжди йдуть поруч. Знати понад тисячолітню історію нашої державності й захищати, коли хтось каже, ніби України не існувало (...) Знати нашу культуру, чути українське слово, бо в нашій культурі, у нашій літературі, у нашій поезії - відповідь", - сказав Зеленський.
Він також висловив гордість українськими дітьми, які через війну не мали літа та "швидко подорослішали", бо чули "забагато трагічних новин". "Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Не злякались, а допомагали. Допомагали в бомбосховищах. Дбали про батьків, які були поранені. Носили воду і їжу військовим. Збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію", - сказав Зеленський.
Згодом Зеленський відвідав з нагоди початку навчального року одну зі шкіл Ірпеня на Київщині. "Заклад постраждав під час бойових дій у березні, але до початку нового навчального року його відновили. Працюємо над тим, щоб кожен український навчальний заклад, пошкоджений через війну, відновив роботу, а наші діти були в безпеці й ніщо не заважало їм здобувати знання", - написав він у Facebook.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні до першого класу столичних шкіл пішли 25 тисяч учнів, у той час як до війни щороку було 30 тисяч. "Основні зусилля ми зосередили на тому, щоб саме учні молодших класів розпочали навчання очно, у школах, бо для них це дуже важливо", - зазначив він. Загалом у Києві очне навчання обрали 138 тисяч учнів, інші займатимуться онлайн або індивідуально.