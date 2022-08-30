Половина шкіл в Україні забезпечена укриттями - МВС

Найгірша ситуація з забезпеченням укриттями в Миколаївській області - їх мають лише 17 відсотків навчальних закладів, найкраща - в в Чернівецькій і Закарпатській областях.

Комісії, що перевіряють можливість укриття учасників освітнього процесу в навчальних закладах, обстежили 23,5 тисячі закладів освіти усіх рівнів з 26 тисяч і підтвердили, що в новому навчальному році близько половини з них можуть забезпечити необхідний захист учнів, викладачів та персоналу. "До початку навчального процесу в очній формі навчання за показниками безпеки учасників освітнього процесу готові понад 51 відсотків закладів освіти з 48 відсотками учасників освітнього процесу", - повідомила на брифінгу у вівторок, 30 серпня, речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва.

За її словами, на початку перевірок лише 10 відсотків навчальних закладів були забезпечені необхідними укриттями, але з часом їхня кількість суттєво зросла. Серед перевірених закладів освіти 2 389 , або близько 10 відсотків, організували власні окремі укриття, 9 477 (34 відсотки) - облаштували укриття у власних спорудах подвійного призначення, 1 645 ( 6 відсотків) - організували укриття в інших суб'єктів господарювання.

Оцінка не проводилася в регіонах, де продовжуються активні бойові дії і на тимчасово окупованих територіях. Рішення про початок і форму навчання в закладах освіти буде прийматися окремо в кожному регіоні та закладі освіти в залежності від безпекової ситуації.

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Найгірша ситуація в Миколаївській області

Альона Матвєєва повідомила, що укриттями забезпечені лише 17 відсотків закладів освіти Миколаївській області. У Дніпропетровський області цей показник становить 31 відсоток, у Волинський області - 37 відсотків, у Сумський області - 38 відсотків.

Найкраща ситуація в цьому напрямі в Чернівецькій і Закарпатській областях - по 82 відсотки, у Львівській області - 81 відсоток, та у Києві - 71 відсоток.

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МВС розробило "абетку з безпеки" для школярів

Також департамент комунікацій МВС розробив посібник для школярів середньої школи - "абетку з безпеки" - з відповідями на питання стосовно дій в небезпечних ситуаціях, пов'язаних із воєнним станом. "Департамент комунікацій міністерства внутрішніх справ України зібрав ключові рекомендації для школярів від рятувальників, поліцейських, медичних працівників, педагогів, психологів та юристів", - розповіла Альона Матвєєва

Посібник доступний на сайті МВС України.