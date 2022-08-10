У МОН не довіряють опитуванню освітнього омбудсмена щодо формату навчання

Результатам опитування батьків щодо бажаної форми навчання дітей у новому навчальному році, яке проводив Офіс освітнього омбудсмена, не можна довіряти. Про це йдеться у заяві міністерства освіти та науки України, оприлюдненій ввечері вівторка, 9 серпня.

Напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував результати опитування батьків дітей, які лишилися в Україні. Майже 62 відсотки з них виступили проти очного навчання навіть за умов сприятливої безпекової ситуації та облаштованих укриттів. Приблизно стільки ж батьків обрали для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти.

Водночас у МОН наголошують, що ці результати не є об'єктивними. "У сенсі соціологічного наукового дослідження підсумки "опитування" не можна вважати об’єктивними з кількох причин. Зокрема, неможливо проконтролювати об’єктивність даних, що надані учасниками опитування, а також ймовірно проходження опитування одним учасником нескінченну кількість разів тощо", - йдеться у заяві міністерства.

Натомість у відомстві повідомили, що Державна служба якості освіти (ДСЯО) України завершила професійне дослідження з цього питання 8 серпня, і закликали дочекатися його результатів.

"На відміну від "опитування" Офісу освітнього омбудсмена, моніторингові дослідження ДСЯО здійснюють із чітким дотриманням методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, аби отримати достовірні соціологічні дані. Саме тому результати опитувань і моніторингів Державної служби якості освіти є репрезентативними", - наголосили у міністерстві.

Там також зазначили, що підготовка до нового навчального року відбувається у комунікації з міністерством внутрішніх справ, обласними військовими адміністраціями, управліннями і департаментами освіти, керівниками закладів освіти і, особливо, з батьками учнів.

Читайте також: В укритті чи вдома - як навчатимуться українські школярі з 1 вересня?