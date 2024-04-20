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На Вінничині розстріляли патрульних - один з них загинув

Дмитро Шварц
20 квітня 2024 р.

Уночі 20 квітня у Гайсинському районі розстріляли патрульних, які зупинили для перевірки автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

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Національна поліція України
Національна поліція України (фото ілюстративне)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Stringer

У Гайсинському районі Вінницької області уночі 20 квітня невідомі розстріляли поліцейських, внаслідок чого один з них загинув, а інший отримав поранення. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Вінницькій області.

"20 квітня вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Максиму Зарецькому було 20 років, з 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки служив у секторі реагування патрульної поліції. Він був єдиним сином у родині.

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Прокуратура перевіряє причетність військових до розстрілу

Вінницька спеціалізована прокуратура перевіряє причетність двох військовослужбовців до розстрілу поліцейських, повідомили в Офісі генпрокурора.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив на необхідності знайти стрільців. "Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону", - зазначив він.

Поліція уже встановила осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину продовжує, розшук триває. На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

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