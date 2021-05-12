Нацполіція затримала чоловіка, що погрожував підірвати Кабмін

Національна поліція України повідомила у середу, 4 серпня, що затримала чоловіка, який погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів у Києві раніше цього ж дня. Правоохоронці опублікували фото затримання у соцмережі Facebook.

Про це затримання також поінформував голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу біля будівлі уряду. "Поліція щойно закінчила спеціальну операцію зі знешкодження громадянина. Він буде підозрюваним, прокуратура ухвалить щодо нього рішення", - сказав Клименко, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Він додав, що у чоловіка "в руках була граната, бойова, яка могла завдати шкоди і людям, і державній будівлі".

За словами Клименка, кримінальне провадження буде відкрито за чотирма статтями. "одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років", - сказав голова Нацполіції. Що стосується безпосередньо мотиву вчинення злочину, то, як зазначив Клименко, це буде встановлено під час слідства, ця людина не висувала жодних вимог. "Говорив, що його просто дістало життя", - додав керівник Нацполіції.

Нападнику призначили психіатричну експертизу

Людиною, що увірвалася з гранатою до Кабміну, виявився колишній боєць батальйону "Айдар" Володимир Прохнич. Йому прозначено психіатричну експертизу, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. "Він затриманий. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду", - написав Монастирський у соцмережі Facebook.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, за фактом погроз підірвати гранати в будівлі українського уряду зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: статтею 341 (захоплення

державних будівель), статтею 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), частиною 2 статті 147 (захоплення заручників) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю).