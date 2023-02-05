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Олексій Резніков
Олексій РезніковФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Міністр оборони України прокоментував чутки про відставку

Степан Смишляєв
2 год. тому

Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо таке рішення ухвалить президент України Володимир Зеленський. Раніше міноборони сколихнули кілька скандалів.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. Відповідну заяву міністр зробив під час пресконференції у Києві у неділю, 5 лютого.

Він наголосив, що робитиме все задля української перемоги. "Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації", - додав глава оборонного відомства України, якого цитує "Укрінформ".

Водночас Резніков наголосив, що у разі звільнення підтримає наступника, за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію "на рівні телефону, без протоколів, без усього".

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Як повідомлялося, наприкінці минулого місяця у міністерстві оборони України журналістами були викриті ймовірно корупційні схеми, пов'язані з закупівлями для армії. Через це у відомстві були звільнені заступник міністра та директор відповідного департаменту.

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