Міністр оборони України прокоментував чутки про відставку
Степан Смишляєв
2 год. тому
Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо таке рішення ухвалить президент України Володимир Зеленський. Раніше міноборони сколихнули кілька скандалів.
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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. Відповідну заяву міністр зробив під час пресконференції у Києві у неділю, 5 лютого.
Він наголосив, що робитиме все задля української перемоги. "Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації", - додав глава оборонного відомства України, якого цитує "Укрінформ".
Водночас Резніков наголосив, що у разі звільнення підтримає наступника, за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію "на рівні телефону, без протоколів, без усього".