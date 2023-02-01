Закупівлі для ЗСУ: звільненим чиновникам МО вручили підозри

Колишнього заступника міністра оборони підозрюють у оборудках з закупівлями на понад один мільярд гривень, а ексочільника департаменту закупівель – в придбанні неякісних бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції, повідомила пресслужба бюро у Telegram у середу, 1 лютого.

За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад один мільярд гривень.

"Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань", - заявляють в ДБР.

В ДБР повідомляють, що під час розслідування співробітники бюро провели 17 обшуків, вилучили великі суми готівки та інші речі, які можуть слугувати доказами у справі. Ексчиновнику повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (частина перша статті 114-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте також: "Технічна помилка": Резніков про скандал із закупівлею харчів для ЗСУ

Три тисячі ненадійних бронежилетів

Своєю чергою Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому очільнику департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міноборони у розтраті державних коштів.

Його також підозрюють у придбанні неякісних речей для ЗСУ, а саме трьох тисяч бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень. "За даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів", - повідомила СБУ в Telegram.

Цього експосадовця також підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, а крім того - у привласненні, розтраті майна або заволоднінні ним шляхом зловживання службовим становищем (частина п'ята статті 191 КК) і у вчиненні кримінального правопорушення групою осіб (частина друга статті 28). Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Імен обох фігурантів у правоохоронних органах не називають. Однак, за даними видань "Українська правда" та "Цензор", підозри отримали нещодавно звільнені заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповаловта очільник департаменту держзакупівель міноборони Богдан Хмельницький.

Читайте також: Корупційні вихідні: що відомо про останні корупційні скандали в Україні