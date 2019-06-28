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Сергій Льовочкін - український бізнесмен і політик На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кошулинський".
Сергій Льовочкін обіймав посаду глави адміністрації президента України з 2010 до 2014 року, тобто за президентства Віктора Януковича. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN.