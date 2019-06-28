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Сергій Льовочкін

Сергій Льовочкін - український бізнесмен і політик На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кошулинський".

Сергій Льовочкін обіймав посаду глави адміністрації президента України з 2010 до 2014 року, тобто за президентства Віктора Януковича. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні

Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні 28.06.2019

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку".

Прокурори в США перевіряють українців, що завітали на інавгурацію Трампа - NYT

Прокурори в США перевіряють українців, що завітали на інавгурацію Трампа - NYT 11.01.2019

Низка українців, які були присутні на інавгурації чинного президента США, могли позиціонувати себе в якості посередників для налагодження відносин з РФ, пише видання The New York Times.
В Ахметова й Льовочкіна заперечують отримання даних від Манафорта

В Ахметова й Льовочкіна заперечують отримання даних від Манафорта 10.01.2019

Прес-служби Ріната Ахметова й Сергія Льовочкіна стверджують, що українські бізнесмени не отримували інформації щодо президентської кампанії 2016 року у США від Пола Манафорта.
Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN

Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN 10.01.2019

Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN.

Розкол в Опозиційному блоці: зміни на проросійському фланзі

Розкол в "Опозиційному блоці": зміни на проросійському фланзі 20.11.2018

Виключення двох ключових фігур з "Опозиційного блоку" остаточно підтвердило чутки про розкол в середовищі екс-регіоналів. Внутрішньопартійні чвари можуть призвести до нового розкладу сил перед виборами 2019 року.

Бойка та Льовочкіна виключили з фракції Опоблоку у ВР

Бойка та Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" у ВР 20.11.2018

Юрій Бойко, який був міністром палива і енергетики в часи Януковича, планує боротися за президентське крісло у 2019 році від "Опозиційної платформи - За життя".
Коментар: Екстрадиція Фірташа - сигнал для всіх олігархів

Коментар: Екстрадиція Фірташа - сигнал для всіх олігархів 23.02.2017

Видача українського мільярдера Дмитра Фірташа США чи Іспанії може стати серйозною проблемою не тільки для Петра Порошенка, але й для Володимира Путіна, пише Сергій Руденко в щотижневому коментарі для DW.
Янукович знайшов винних у розвалі України

Янукович знайшов винних у розвалі України 28.11.2016

Вину за дестабілізацію в країні президент-утікач поклав на Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна, які нібито підтримали опозицію під час Євромайдану.
Свобода преси в Україні: адміністративний тиск змінився на диктат олігархів

Свобода преси в Україні: адміністративний тиск змінився на диктат олігархів 03.05.2015

Українська преса стала більш вільною, але не позбулась залежності від олігархів та лишається вразливою до російських інформаційних маніпуляцій, вважають експерти.
У Брюсселі вкрай здивовані заявою Льовочкіна

У Брюсселі вкрай здивовані заявою Льовочкіна 22.09.2010

Із заявою про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС уже під час саміту 22 листопада голова Адміністрації президента України Сергій Льовочкін поспішив щонайменше на рік, переконані брюссельські експерти.