У Раді зажадали відставки Безуглої через критику Залужного

Депутатка заявила, що головнокомандувач ЗСУ не надав плану на 2024 рік, тому військове керівництво України має піти у відставку. Колеги з різних фракцій просять звільнити її з комітету нацбезпеки.

Представники різних парламентських партій наполягають на звільненні народної депутатки зі "Слуги народу" Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки після її заяв про головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного.

Так, колега Безуглої по фракції та комітету, представник президента України Володимира Зеленського в Раді Федір Веніславський заявив в ефірі NV, що її "діяльність і поведінка є неприпустимими, а її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці з огляду на таку модель поведінки".

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Членкиня цього комітету, депутатка з "Європейської солідарності" Ірина Фріз пішла далі - написала в понеділок, 27 листопада, за рішенням фракції звернення на голову комітету щодо звільнення Безуглої.

Член цієї ж фракції, колишній президент України Петро Порошенко написав у Facebook, що "єдиний шанс для українців вижити й перемогти у війні - це зробити висновки з власної історії і тримати єдність нації", а "атаки на ЗСУ - це атаки на Україну".

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Депутат з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко звернувся щодо звільнення Безуглої з комітету вже до спікера парламенту Руслана Стефанчука.

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Скандальні заяви Безуглої про Залужного

26 листопада Безугла заявила , що Залужний не надав плану на 2024 рік, тому військове керівництво України має піти у відставку. "Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць", - написала вона у Facebook.

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук порадила ЗМІ звертатися за роз'ясненнями до самої Безуглої. "Вона сама собі пресслужба і сама відповідає за свої слова", - сказала вона "Українській правді".

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