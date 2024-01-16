Кличко закинув владі утиски незалежних ЗМІ та журналістів

Мер Києва Віталій Кличко не назвав, які саме ЗМІ і як утискаються, однак наголосив на потоках брехні, маніпуляціях та провокаціях проти журналістів.

Мер Києва Віталій Кличко закинув керівництву України знищення демократичних принципів і, зокрема, "утиски незалежних ЗМІ та журналістів, які не подобаються владі, бо критикують її дії".

"Поки наші захисники б’ються на фронті, в тилу мають тривати реформи і необхідні зміни, а не зворотний процес. Країна повинна працювати на перемогу, а не борсатися в болоті політичного протистояння", - написав Кличко у Telegram у вівторок, 16 січня.

"Утиски незалежних ЗМІ та журналістів, які не подобаються владі, бо критикують її дії. Наступ на місцеве самоврядування. Потоки брехні і маніпуляцій, що ллються з анонімних провладних Telegram-каналів. Все це знищує репутацію України, яка бореться в кривавій війні за своє демократичне майбутнє. Бореться проти авторитаризму та варварства", - додав Кличко.

Мер Києва не пояснив, які саме ЗМІ й як утискаються і про яку саме брехню і маніпуляції ідеться. Водночас він закликав правоохоронні органи країни "розслідувати та встановити, хто стоїть за провокаціями проти журналістів, хто замовляє та розповсюджує брехню (...), встановити осіб, а не прізвиська каналів у Telegram".

В Україні почастішали скандали довкола ЗМІ

Між тим останніми днями в Україні сталося декілька скандалів довкола медіа. Так, журналіст-розслідувач, редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що до нього додому намагалися вдертися невідомі, які також обклеїли двері квартири папірцями з образами.

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16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому співробітники проєкту розслідувань "Bihus.Info", ймовірно, вживають наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, а не журналісти, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус зауважив, що телефони працівників "Bihus.Info" прослуховували та за ними велося таємне відеоспостереження.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року в коментарі німецькому виданню Der Spiegel Кличко заявив, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою. "У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини", - сказав тоді київський міський голова.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував, що заява Кличка про "авторитаризм в Україні" є "початком політичного сезону".