Рада звернеться до СБУ щодо стеження за командою Bihus.Info

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова сформує запит до Служби безпеки України, щоб виявити причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова сформує запит до Служби безпеки України (СБУ), щоб виявити причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Про це в ефірі Радіо Свобода в середу, 17 січня, повідомив голова цього комітету, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Це точно перешкоджання, це точно тиск, це точно незаконні дії. Але хто їх вчиняв - за це мають відповідати правоохоронні органи. Інакше підозри, які вже лунають з усіх боків, що це і були правоохоронні органи в інтересах когось із представників влади, будуть фактично підтвердженими", - зазначив він.

За його словами, "мовчанка Служби безпеки України, без дозволу яких не могли б здійснюватися такі записи, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, скоріше грає проти них".

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Також депутат зауважив, що потрібно відділяти факти ймовірного вживання наркотиків журналістами від факту шпигування за ними.

"Це однозначно виноситься за рамки. Ні посвідчення журналіста, ні посвідчення депутата, ні посвідчення прокурора, ні статус судді не дозволяє переступати закон. Але доведення переступання закону теж має бути в рамках закону", - сказав він.

За словами Юрчишина, комітет збиратиметься на засідання щодо системи порушень професійних прав журналістів, проявами якої стала низка недавніх подій: напад на Михайла Ткача, перешкоджання роботі журналістки в Миколаєві, провокація проти розслідувача Юрія Ніколова.

Напад на квартиру журналіста Ніколова: ВР звернулася до Офісу генпрокурора

За фактом інциденту щодо Ніколова члени комітету вже звернулися до Офісу генерального прокурора із запитом про кримінальне провадження. Так, журналіст-розслідувач, редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що до нього додому намагалися вдертися невідомі, які також обклеїли двері квартири папірцями з образами. Напад трапився ввечері 14 січня, коли Ніколова не було вдома. Невідомі вимагали відчинити двері, гучно лаялись, кричали і вимагали, щоб журналіст "ішов служити".

Як повідомляє видання "Детектор медіа", за 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал "Карточний офіс" опублікував пост, у якому стверджувалося, що невідомі - нібито військові, "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту". Провокативні пости про Ніколова опублікували майже одночасно ще два телеграм-канали - "Вертикаль" та "Джокер".

Київські поліцейські заявили, що перевіряють факт погроз журналісту - правоохоронці зареєстрували відповідну заяву.

Скандал довкола команди Bihus.Info

16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому співробітники проєкту розслідувань "Bihus.Info", ймовірно, вживають наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус зауважив, що телефони працівників "Bihus.Info" прослуховували та за ними велося таємне відеоспостереження.

У коментарі "Детектор медіа" Бігус зазначив, що за попередніми оцінками, до злитого відео ввійшли фрагменти телефонних розмов піврічної давнини, тобто, "це не історія двох днів, велася тривала робота".

"У мене питання, наскільки раціонально спецслужби витратили свій ресурс. Я так розумію, що ідіотизм, у який втрапила наша редакція, є продовженням більш масштабного ідіотизму, який у владі розвивають щодо журналістів. Як довго це триває, не знаю, у мене не було можливості стежити за цим", - зазначив він.

У іншому відеозвернення він додав, що камери в номерах заміського комплексу, де члени команди Bihus.Info святкували корпоратив, встановили представники "поки невстановленої служби", і це не виглядає, як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал, а є системним, тривалим слідкуванням і переслідуванням для дискредитації роботи команди журналістів.

"Медіарух": Зеленський має відреагувати

Українська журналістська спільнота "Медіарух" заявила про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів, назвавши це злочином.

"Анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів "ворогами народу", російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу", - йдеться у зверненні.

У об'єднанні закликали відреагувати на інциденти президента Володимира Зеленського, правоохоронців та громадянське суспільство.

У "Медіарусі" нагадують, що до історій з Ніколовим та проєктом Bihus.Info, провокації фіксували щодо видань "Детектор медіа", "Українська правда", "Дзеркало тижня", NV, "Цензор", "Бабель", "Ліга.net", "Еспресо".