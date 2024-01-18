Зеленський: Тиск на журналістів неприпустимий

Президент Володимир Зеленський відреагував на нещодавні скандали зі стеженням за українськими журналістами, назвавши це неприпустимим.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нещодавні скандали з тиском на українських журналістів, назвавши це неприпустимим. Про це він заявив у своєму традиційному відеозверненні до українців у середу, 17 січня.

"Окремо - щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - сказав голова держави.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info. Слідство провадять за статтею 359 Кримінального кодексу України: незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави.

Напад на квартиру журналіста Ніколова

Останніми днями в Україні сталося декілька скандалів довкола медіа. Так, журналіст-розслідувач, редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що до нього додому намагалися вдертися невідомі, які також обклеїли двері квартири папірцями з образами. Напад стався ввечері 14 січня, коли Ніколова не було вдома. Невідомі вимагали відчинити двері, гучно лаялись, кричали і вимагали, щоб журналіст "ішов служити". Провокативні пости про Ніколова опублікували кілька анонімних телеграм-каналів.

Скандал довкола команди Bihus.Info

16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус зауважив, що телефони працівників "Bihus.Info" прослуховували та за ними велося таємне відеоспостереження.

Після цього директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк виступила із заявою, у якій вимагала від української влади відреагувати на інциденти.

Українська спільнота "Медіарух" заявила про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів, назвавши це злочином.

"Анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів "ворогами народу", російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу", - йдеться у зверненні.

У об'єднанні закликали відреагувати на інциденти президента Володимира Зеленського, правоохоронців та громадянське суспільство.