У СБУ повідомили про "кадрові рішення" через Bihus.Info

У СБУ ухвалили кадрові рішення через скандал з Bihus.Info. Однак деякі медійники з проєкту таки мали зв'язки з наркодилерами, кажуть у службі.

Служба безпеки України (СБУ)повідомила в понеділок, 5 лютого, що керівництво служби ухвалило кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності після розслідування журналістського проєкту Bihus.Info про незаконне стеження за журналістами.

"Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи", - йдеться в відповідному коментарі пресслужби СБУ. "Незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу", - прокоментували в спецслужбі.

Серед клієнтів наркодилерів працівники проєкту Bihus.Info все-таки були

Водночас у СБУ зазначають, що серед клієнтів наркодилерів були й працівники Bihus.Info. Зокрема, у службі повідомили про операторку, яка "фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Як повідомлялося, 16 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому працівники Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотики. Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що на відео були оператори видання, і зазначив, що вони вже звільнені. Також Бігус заявив, що телефони співробітників Bihus.Info прослуховували, а за ними вели таємне відеоспостереження.

17 січня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Bihus.Info. Провадження відкрили за статтею 359 Кримінального кодексу України: незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Читайте також: Команда Bihus.Info провела власне розслідування щодо стеження за нею

Згодом президент України Володимир Зеленський назвав неприпустимим тиск на журналістів чи стеження за ними.

31 січня президент звільнив керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.