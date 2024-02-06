Малюк відреагував на скандал зі стеженням за Bihus.Info

Стеження за медійниками з Bihus.Info "є неприпустимими й уже спричинили низку кадрових рішень", визнав голова СБУ Василь Малюк.

Голова Служби безпеки України (СБУ) генерал-лейтенант Василь Малюк прокоментував у вівторок, 6 лютого, скандал зі стеженням за працівниками журналістського проєкту Bihus.Info. Відповідний коментар Малюка оприлюднила пресслужба СБУ.

Голови відомства, зокрема, розкритикував "дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності" (ДЗНД), які, на його думку, "викликають справжнє обурення". Йдеться насамперед про публікацію відеоматеріалів, зібраних під час "проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності".

"Наголошую - такі дії є неприпустимими й уже спричинили низку кадрових рішень", - наголосив Малюк. Крім того, голова СБУ визнав, що саме він "направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ".

Розслідування щодо стеження за Bihus.infо СБУ вестиме ДБР

Так само того ж дня Офіс генерального прокурора України доручив Державному бюро розслідувань (ДБР) розслідувати незаконне прослуховування і стеження за представниками видання Bihus.infо, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні пресслужби.

ВР зобов'язала Малюка доповісти про справу

Тим часом Верховна Рада зобов’язала голову СБУ Малюка доповісти народним депутатам щодо прослуховування журналістів проєкту Bihus.Info. Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Тelegram-каналі. "Я виніс на голосування питання виклику голови СБУ в Раду для доповіді з цього питання (прослуховування журналістів Bihus.Info). За - 159. Рішення прийнято. Чекаємо доповіді в залі", - написав він.

Железняк виніс на голосування відповідне питання після виступу його колеги по фракції, голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина щодо прослуховування журналістів, пишуть "Українські новини".

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Нагадаємо, у ніч на вівторок міністр юстиції Денис Малюська закликав усі гілки української влади відреагувати протягом доби на інформацію журналістів Bihus.Info про те, що стеження за співробітниками редакції видання організував ДЗНД СБУ.

Раніше на неприпустимості тиску на журналістів наголошував президент Володимир Зеленський.

31 січня з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ був звільнений Роман Семенченко. Агенція "Українські новини" повідомила з посиланням на джерела, що керівника департаменту спецслужби звільнили саме через стеження за редакцією "Bihus.Info". За словами співрозмовників, рішення про це звільнення ухвалював особисто голова СБУ Василь Малюк - він направив відповідне подання на президента Зеленського, котрий підписав указ.