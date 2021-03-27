 Правозахисники: В Білорусі у березні затримали понад тисячу людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Новини

Правозахисники: В Білорусі у березні затримали понад тисячу людей

У Мінську з політичних підстав протягом березня затримали 841 особу, повідомив правозахисний центр "Вясна". У регіонах найбільше затримань сталось у Брестській області.

Масові затримання стали характерними для протестів в Білорусі

Масові затримання стали характерними для протестів в Білорусі

У Білорусі протягом березня затримано 1139 учасників акцій протесту, повідомив у неділю, 4 квітня, правозахисний центр "Вясна". Зокрема, в Мінську силовики затримали 841 особу, у регіонах найчастіше затримували людей в Брестській області - щонайменше 76 людей.

Тільки в День волі 25 березня арештовано 175 осіб в Мінську і понад 75 у регіонах. Також відомо про затримання 36 журналістів.

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Повідомляється, що протягом березеня білоруські суди розглянули понад 490 адміністративних справ щодо громадських активістів та учасників протестів. Призначено 395 адміністративних арештів на строк від 3 до 30 діб і виписано 82 штрафи. Найчастіше суди виносили арешти на 15 діб (270 випадків) і не менше 32 осіб були відправлені за ґрати на 30 діб.

Протести в Білорусі та санкції ЄС

Масові протести у Білорусі почалися після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких виборча комісія оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових і чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі запровадили країни Балтії ще у серпні. Євросоюз також запровадив санкції проти 88 громадян Білорусі, включаючи Лукашенка, і семи організацій, які він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та репресії проти учасників протестів. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

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  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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