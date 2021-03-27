Правозахисники: В Білорусі у березні затримали понад тисячу людей

У Білорусі протягом березня затримано 1139 учасників акцій протесту, повідомив у неділю, 4 квітня, правозахисний центр "Вясна". Зокрема, в Мінську силовики затримали 841 особу, у регіонах найчастіше затримували людей в Брестській області - щонайменше 76 людей.

Тільки в День волі 25 березня арештовано 175 осіб в Мінську і понад 75 у регіонах. Також відомо про затримання 36 журналістів.

Читайте також: Чи стане День волі у Білорусі каталізатором нових протестів?

Повідомляється, що протягом березеня білоруські суди розглянули понад 490 адміністративних справ щодо громадських активістів та учасників протестів. Призначено 395 адміністративних арештів на строк від 3 до 30 діб і виписано 82 штрафи. Найчастіше суди виносили арешти на 15 діб (270 випадків) і не менше 32 осіб були відправлені за ґрати на 30 діб.

Протести в Білорусі та санкції ЄС

Масові протести у Білорусі почалися після офіційного оголошення підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких виборча комісія оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових і чесних виборів, звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Перші санкції у зв'язку з протестами в Білорусі запровадили країни Балтії ще у серпні. Євросоюз також запровадив санкції проти 88 громадян Білорусі, включаючи Лукашенка, і семи організацій, які він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та репресії проти учасників протестів. ЄС не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Дивитись відео 07:02 Поділитись Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n5VB Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)