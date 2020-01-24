 Штайнмаєр: Німеччина не повинна забувати варварства нацистів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

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Новини

Штайнмаєр: Німеччина не повинна забувати варварства нацистів

Президент Німеччини з нагоди 76-ї річниці звільнення концтабору "Бухенвальд" наголосив, що сьогоднішнє покоління несе відповідальність за те, щоб звірства нацизму не повторилися.

Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу на пам'ятному заході з нагоди 76-ї річниці звільнення концтабору Бухенвальд

Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу на пам'ятному заході з нагоди 76-ї річниці звільнення концтабору "Бухенвальд"

Німеччина не повинна забувати про "всі варварства нацистів", заявив у неділю, 11, квітня, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), виступаючи у Веймарі на пам'ятному заході з нагоди 76-ї річниці звільнення концентраційного табору "Бухенвальд".

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Глава німецької держави нагадав, що звірства "Бухенвальда" вчинялися по сусідству з високою культурою Веймара, "міста Ґете та Шиллера", міста, назва якого пов'язана з першою демократичною конституцією Німеччини. За словами Штайнмаєра, "Бухенвальд" уособлює "расову маячню, тортури, смерть та знищення", а з огляду на велике число жертв з різних груп - "усе варварство нацистів, агресивний націоналізм назовні та диктатуру і придушення всередині країни, а також націоналістичне мислення".

Серед загиблих - євреї, комуністи, радянські військовополонені

Загалом в одному з найбільших концентраційних таборів на території нацистської Німеччини було вбито понад 56 тисяч людей, нагадав Штайнмаєр, зауваживши, що серед жертв були комуністи і демократи, радянські військовополонені, євреї, представники народів рома та сінті, гомосексуали та, за визначенням самих нацистів, "асоціальні елементи".

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Необхідно пам'ятати про скоєне не тому, що "сьогодні ми несемо відповідальність за те, що трапилося тоді, а тому, що ми усі, хто вважає себе людьми, несемо відповідальність за те, щоб нічого подібного більше не сталося", наголосив Штайнмаєр, цитує інформагенція dpa.

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Концентраційний табір "Бухенвальд" звільнили за допомогою підрозділів збройних сил США 11 квітня 1945 року. До нього з 1937-го по 1945 рік нацисти доправили понад чверть мільйона людей зі всієї Європи.

Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня також вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів. Від його імені було покладено квіти до пам'ятних знаків у Національному історико-меморіальному заповіднику та Меморіальному комплексі "Бабин Яр" у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

"У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть", - зазначив Зеленський.

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