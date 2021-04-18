У Білорусі висунули обвинувачення затриманим у справі про "держпереворот"

Чотирьом затриманим у справі про підготовку "збройного заколоту" в Білорусі і "замаху на життя" правителя країни Олександра Лукашенка висунули обвинувачення у змові з метою захоплення влади. Про це в середу, 21 квітня, в ефірі телеканалу "Беларусь 1" повідомив начальник відділу слідчого управління Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Костянтин Бичек.

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Представник білоруського КДБ стверджує, що "всі затримані дають зізнавальні свідчення і співпрацюють зі слідством", цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Про запобігання "військовому перевороту" в Білорусі заявила Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії 17 квітня. При цьому відомство стверджувало, що політолог Олександр Федута і адвокат Юрій Зянкович, затримані в Москві, мали намір повалити в Білорусі конституційний лад, а також "фізично усунути" Лукашенко.

Білоруська влада про підготовку "держперевороту"

Сам Лукашенко, коментуючи того ж дня інформацію КДБ Білорусі і ФСБ РФ про "військовий переворот", заявив, що затриманий 12 квітня в Мінську лідер опозиційної партії "Білоруський народний фронт" Григорій Костусьов також підтримував силовий варіант зміни влади.

Ім'я четвертого підозрюваного у цій справі досі невідоме. Костянтин Бичек під час виступу на каналі "Белорусь 1" 21 квітня його не назвав.

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За словами Лукашенка, зловмисники не тільки збиралися убити його самого, а й планували замах на його синів: збиралися захопити "одну-другу" дитину, "як вийде", та посадити "в погріб" у Гомельській області.

Лукашенко звинуватив у причетності до "держперевороту", який нібито готували в Білорусі, американські спецслужби. У Держдепартаменті назвали такі заяви "повністю брехливими".

Про цей "замах" на Лукашенка згадав напередодні у посланні до Федеральних зборів і президент Росії Володимир Путін, дорікнувши Заходу за відсутність реакції - мовляв, "колективний Захід" зробив вигляд, що не помітив. Путін нагадав у цьому контексті про події 2014 року в Україні, що закінчилися втечею тодішнього президента Віктора Януковича, а також спробу замаху на главу Венесуели Ніколаса Мадуро в 2018 році.

Білоруська опозиція каже про провокацію

Білоруська опозиція 18 квітня заявила, що інформація про нібито спробу держперевороту і замаху на Олександра Лукашенка є провокацією спецслужб.

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"Інформація, поширена 17 квітня держорганами і озвучена Лукашенком, має ознаки провокації спецслужб РФ і РБ, куди втягнули громадян Білорусі та США. Необхідно утриматися від поспішних висновків і рішень, які можуть завдати шкоди національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі", - йдеться в заяві, поширеній пресслужбою лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.