 Лукашенко щодо позову проти нього у ФРН: Хто ви такі, щоб мене судити? | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2021

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Лукашенко щодо позову проти нього у ФРН: Хто ви такі, щоб мене судити?

Президент Білорусії Олександр Лукашенко прокоментував звинувачення в боку німецьких адвокатів у скоєнні в Білорусі злочинів проти людяності.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко вважає сміховинними спроби судити його в Німеччині

Олександр Лукашенко назвав "дурною політикою" спроби німецьких адвокатів звернутися з позовом проти нього до прокуратури в Німеччині через скоєння білоруськими силовиками тортур. Про це Лукашенко заявив у п'ятницю, 7 травня.

"Хто ви такі, щоб мене судити? За те, що я захищаю вас і свою країну?!" - сказав Лукашенко, якого цитує Держагентство "БелТА".

Правителя Білорусі також обурило те, що позов проти нього розглядатиметься саме в Німеччині, що має націонал-соціалістичне минуле. "Нехай би Великобританія вже там виступила, Америка, Франція, в (Антигітлерівській. - Ред.) коаліції ж були. Але не спадкоємці фашизму. Вони мене судитимуть...", - зазначив Лукашенко. На тлі цього білоруський лідер нагадав про численні жертви, яких зазнала Білорусь під час Другої світової війни й злочинах нацизму, скоєних на території сучасної Білорусі.

На одній лаві з Макроном

Крім того, Лукашенко також вказав на практики застосування сили правоохоронцями й силовиками в країнах-членах ЄС. Тож, якщо вже судити його, то тоді треба судити й деяких європейських лідерів, вважає він. Він нагадав, зокрема, про розгони акцій "жовтих жилетів" у Франції. "Що вони, обіймали, цілували цих людей-бунтівників? Ні. Ось давайте по черзі. І нехай цей демократичний суд всіх засудить. Так у себе вони колоду в оці не бачать, а у нас щось знайшли. Цього не буде. Це дурна, миттєва політика. Ну, де-небудь, але тільки не німцям нас судити", - сказав Лукашенко.

Позов німецьких адвокатів

5 травня стало відомо, що четверо німецьких адвокатів звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе в зв'язку із застосуванням насильства проти мирних жителів Білорусі на тлі мирних протестів,  що почалися після президентських виборів в серпні 2020 року. Від імені потерпілих від катувань білорусів вони заявили в прокуратуру про злочини проти людяності, скоєні правителем Білорусі Олександром Лукашенком.

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Адвокати наголошують, що в Білорусі ні Лукашенкові, ні співробітникам його силових відомств не загрожують правові наслідки за надмірне застосування сили й катування затриманих громадян. У зв'язку з цим вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів. При цьому адвокати послалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.

Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі майже дев'ять місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестувальників.

Під час протестів заарештовані й затримані тисячі людей, у тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, ще кілька загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду (КР) для передачі влади, але в підсумку всі члени президії КР були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Європейський Союз, США та низка інших країни Заходу запровадили санкції щодо Лукашенка і його оточення.

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