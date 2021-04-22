Білоруська опозиція планує нову акцію протесту на 9 травня

Білоруська опозиція планує нові масові протести проти режиму Олександра Лукашенка і очікує, що вони відбудуться на День перемоги, 9 травня. Про це розповів колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому в понеділок, 3 травня.

"Через соцмережі я закликатиму білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - заявив Латушко.

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Частина опозиції досі залишається у Білорусі

За словамиколишнього дипломата, він сам та інші члени демократичного руху - це група експертів, "готових взяти долю країни у свої руки". Опозиціонер зазначив, що деякі члени цієї команди перебувають у Білорусі. Однак не став називати імен, пояснивши, що інакше їм загрожує негайний арешт.

Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Павло Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. "Репресії проникли в усі верстви суспільства", - зазначив він, додавши, що наразі білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.

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Чи перебуває Білорусь на шляху до фашизму?

Відповідаючи на питання німецьких журналістів про те, чи перебуває Білорусь на шляху до фашизму, Латушко відзначив, що Лукашенко ніколи не приховував свого захоплення "порядком", який створив Адольф Гітлер.

За даними Латушка, в Білорусі була сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їхньої ліквідації. "Ми є свідками терору в Європі 21 століття. Але колись відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений", - додав він.

Коментуючи роль Західної Європи в розв'язанні політичної кризи в Білорусі, Латушко підкреслив, що "сьогодні вільна Європа повинна пройти тест, який покаже, якою мірою вона готова захищати такі основоположні цінності, як демократія і свобода". "Пора нарешті почати діяти, якщо Європа не хоче розділити відповідальність за те, що тисячі невинних людей спіткала жахлива доля", - заявив білоруський опозиціонер.

Білоруська опозиція у вигнанні

Павло Латушко - член президії Координаційної ради білоруської опозиції і глава недержавного представницького органу білоруської опозиції під назвою Народне антикризове управління. Він перебуває у вимушеній еміграції в Польщі.

8 квітня Латушко оголосив про намір створити власну партію, "щоб мати можливість відреагувати на політичний вакуум після відходу Лукашенка".

Жорстоке придушення вуличних протестів

Коментуючи фразу лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, яку він та інші члени Координаційної ради вважають переможницею президентських виборів 2020 року, про те, що "опозиція втратила вулиці", Латушко заявив, що не згоден з нею. "Режим дуже посилив репресії, але ми не здаємося", - підкреслив він.

Сама Світлана Тихановська раніше в інтерв'ю DW зазначала, що її висловлювання неправильно зрозуміли і вона мала на увазі, що протестувальників Білорусі "вигнали з вулиці, забили кийками", але вони "не зупинилися".

Після масових акцій, що почалися відразу після оголошення результатів президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року і тривали кілька тижнів, протести в країні мали локальний характер. Багатьох прибічників опозиції влада піддала репресіям, а лідерів протестного руху ізолювала в ув'язненні або змусила залишити країну.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)