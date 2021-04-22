Білоруська опозиція планує нову акцію протесту на 9 травня
Один з провідних білоруських опозиціонерів Павло Латушко заявив німецьким журналістам, що розраховує на масову акцію протесту проти режиму Лукашенка 9 травня.
Павло Латушко, колишній міністр культури Білорусі і дипломат, а нині - опозиціонер
Білоруська опозиція планує нові масові протести проти режиму Олександра Лукашенка і очікує, що вони відбудуться на День перемоги, 9 травня. Про це розповів колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому в понеділок, 3 травня.
"Через соцмережі я закликатиму білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - заявив Латушко.
За словамиколишнього дипломата, він сам та інші члени демократичного руху - це група експертів, "готових взяти долю країни у свої руки". Опозиціонер зазначив, що деякі члени цієї команди перебувають у Білорусі. Однак не став називати імен, пояснивши, що інакше їм загрожує негайний арешт.
Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Павло Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. "Репресії проникли в усі верстви суспільства", - зазначив він, додавши, що наразі білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.
Відповідаючи на питання німецьких журналістів про те, чи перебуває Білорусь на шляху до фашизму, Латушко відзначив, що Лукашенко ніколи не приховував свого захоплення "порядком", який створив Адольф Гітлер.
За даними Латушка, в Білорусі була сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їхньої ліквідації. "Ми є свідками терору в Європі 21 століття. Але колись відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений", - додав він.
Коментуючи роль Західної Європи в розв'язанні політичної кризи в Білорусі, Латушко підкреслив, що "сьогодні вільна Європа повинна пройти тест, який покаже, якою мірою вона готова захищати такі основоположні цінності, як демократія і свобода". "Пора нарешті почати діяти, якщо Європа не хоче розділити відповідальність за те, що тисячі невинних людей спіткала жахлива доля", - заявив білоруський опозиціонер.
Білоруська опозиція у вигнанні
Павло Латушко - член президії Координаційної ради білоруської опозиції і глава недержавного представницького органу білоруської опозиції під назвою Народне антикризове управління. Він перебуває у вимушеній еміграції в Польщі.
8 квітня Латушко оголосив про намір створити власну партію, "щоб мати можливість відреагувати на політичний вакуум після відходу Лукашенка".
Жорстоке придушення вуличних протестів
Коментуючи фразу лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, яку він та інші члени Координаційної ради вважають переможницею президентських виборів 2020 року, про те, що "опозиція втратила вулиці", Латушко заявив, що не згоден з нею. "Режим дуже посилив репресії, але ми не здаємося", - підкреслив він.
Сама Світлана Тихановська раніше в інтерв'ю DW зазначала, що її висловлювання неправильно зрозуміли і вона мала на увазі, що протестувальників Білорусі "вигнали з вулиці, забили кийками", але вони "не зупинилися".
Після масових акцій, що почалися відразу після оголошення результатів президентських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року і тривали кілька тижнів, протести в країні мали локальний характер. Багатьох прибічників опозиції влада піддала репресіям, а лідерів протестного руху ізолювала в ув'язненні або змусила залишити країну.
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Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.