Німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури через злочини Лукашенка
Німецькі адвокати від імені десятьох білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини із заявою про злочини правителя Білорусі Олександра Лукашенка.
За інформацією німецького агентства dpa, четверо німецьких адвокатів звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе в зв'язку із застосуванням насильства проти мирних жителів Білорусі на тлі мирних протестів, що почалися після президентських виборів в серпні 2020 року. Від імені потерпілих від катувань білорусів вони заявили в прокуратуру про злочини проти людяності, скоєні правителем Білорусі Олександром Лукашенком, пише агентство в середу, 5 травня.
Адвокати наголошують, що в Білорусі ні Лукашенкові, ні співробітникам його силових відомств не загрожують правові наслідки за надмірне застосування сили і катування затриманих громадян. У зв'язку з цим вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів. При цьому адвокати послалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.
"Наші клієнти очікують, що Німеччина і у випадку Білорусі оголосить себе прихильницею захисту універсальних прав людини", - заявили в інтерв'ю dpa юристи, що представляють інтереси десятьох жителів Білорусі.
За словами юристів, їхні клієнти поскаржилися на тілесні катування, тортури позбавленням їжі і сну, образи і приниження, внаслідок чого їхньому здоров'ю було завдано серйозної шкоди. Зокрема, вони повідомили про те, що їм доводилося протягом багатьох годин стояти на колінах із зв'язаними руками. "В цілому дії влади можна назвати тільки звірячими", - зазначили адвокати.
"Це перший крок на шляху неминучого визнання режиму терористичною організацією з усіма наслідками, що звідси випливають", - так прокоментував DW заяву на Лукашенка в німецьку прокуратуру представник білоруської діаспори в Німеччині. Саме вона була ініціатором цього кроку.
Робота над заявою про злочини проти людяності, за його словами, почалася у вересні-жовтні 2020 року: "Потім з'явилися адвокати, які сказали, що такий процес можливий, що такий досвід уже є, і що для них буде "справою честі нам допомогти".
У заяві вказані імена більше ніж десяти постраждалих від дій режиму. В діаспорі говорять, що ще понад сто людей готові приєднатися до заяви залежно від реакції прокуратури. "Звичайно ж, ми очікуємо винесення обвинувального вердикту", - заявили в білоруській діаспорі в Німеччині.
Протести в Білорусі після виборів президента
У Білорусі майже 9 місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестувальників.
Під час протестів було заарештовано і затримано понад 30 тисяч людей, в тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії ради були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Європейський Союз і США запровадили санкції щодо Лукашенка та його оточення.
Дивитись відео07:02
Поділитись
Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)
Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова
Дивитись відео01:20
Поділитись
Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)