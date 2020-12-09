Німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури через злочини Лукашенка

За інформацією німецького агентства dpa, четверо німецьких адвокатів звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе в зв'язку із застосуванням насильства проти мирних жителів Білорусі на тлі мирних протестів, що почалися після президентських виборів в серпні 2020 року. Від імені потерпілих від катувань білорусів вони заявили в прокуратуру про злочини проти людяності, скоєні правителем Білорусі Олександром Лукашенком, пише агентство в середу, 5 травня.

Адвокати наголошують, що в Білорусі ні Лукашенкові, ні співробітникам його силових відомств не загрожують правові наслідки за надмірне застосування сили і катування затриманих громадян. У зв'язку з цим вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів. При цьому адвокати послалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.

Читайте також: Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина?

Адвокати представляють інтереси десяти білорусів

"Наші клієнти очікують, що Німеччина і у випадку Білорусі оголосить себе прихильницею захисту універсальних прав людини", - заявили в інтерв'ю dpa юристи, що представляють інтереси десятьох жителів Білорусі.

За словами юристів, їхні клієнти поскаржилися на тілесні катування, тортури позбавленням їжі і сну, образи і приниження, внаслідок чого їхньому здоров'ю було завдано серйозної шкоди. Зокрема, вони повідомили про те, що їм доводилося протягом багатьох годин стояти на колінах із зв'язаними руками. "В цілому дії влади можна назвати тільки звірячими", - зазначили адвокати.

Читайте також: Лукашенка не зрадять? Чи готові чиновники Білорусі виступити проти нього?

Білоруська діаспора в Німеччині: "Це перший крок"

"Це перший крок на шляху неминучого визнання режиму терористичною організацією з усіма наслідками, що звідси випливають", - так прокоментував DW заяву на Лукашенка в німецьку прокуратуру представник білоруської діаспори в Німеччині. Саме вона була ініціатором цього кроку.

Робота над заявою про злочини проти людяності, за його словами, почалася у вересні-жовтні 2020 року: "Потім з'явилися адвокати, які сказали, що такий процес можливий, що такий досвід уже є, і що для них буде "справою честі нам допомогти".

У заяві вказані імена більше ніж десяти постраждалих від дій режиму. В діаспорі говорять, що ще понад сто людей готові приєднатися до заяви залежно від реакції прокуратури. "Звичайно ж, ми очікуємо винесення обвинувального вердикту", - заявили в білоруській діаспорі в Німеччині.

Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі майже 9 місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестувальників.

Читайте також: Хамство і побиття. Як в Білорусі дискримінують через білоруську мову

Під час протестів було заарештовано і затримано понад 30 тисяч людей, в тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії ради були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Європейський Союз і США запровадили санкції щодо Лукашенка та його оточення.

Дивитись відео 07:02 Поділитись Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n5VB Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)