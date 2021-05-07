 Марії Колесниковій загрожує в Білорусі 12-річне ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2021

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Новини

Марії Колесниковій загрожує в Білорусі 12-річне ув'язнення

Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій пред'явлено обвинувачення за трьома кримінальними статтями, повідомили в екскандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика.

Марія Колесникова

Марія Колесникова перебуває за ґратами в Білорусі з вересня 2020

Членкині президії Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марії Колесниковій пред'явлено звинувачення за трьома кримінальними статтями. Про це в четвер, 13 травня, повідомив телеграм-канал експретендента на пост президента Білорусії Віктора Бабарико.

"Розслідування кримінальної справи щодо Марії Колесникової завершено. Марії пред'явлено обвинувачення за трьома кримінальними статтями", - йдеться в повідомленні.

Загрожує до 12 років в'язниці

Як зазначається в повідомленні, в Білорусі Колесникову обвинувачують у закликах до дій проти нацбезпеки, у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом та в створенні екстремістського формування і керівництві ним. "Їй загрожує до 12 років в'язниці", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Колесникова була затримана 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом з двома іншими представниками Координаційної ради Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля.

Утім, згодом Кравцов і Родненков заявили на пресконференції в Києві, що Колесникова порвала свій паспорт і залишила автомобіль під час примусової депортації.

Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі впродовж багатьох місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестувальників.

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Під час протестів заарештовані й затримані тисячі людей, у тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, ще кілька загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але в підсумку всі члени президії КР були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Європейський Союз, США та низка ін​​​ших країни Заходу запровадили санкції щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка і його оточення.

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Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)

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Білорусь: Марії Колесниковій на два місяці подовжили ув'язнення

Марія Колесникова пробуде в слідчому ізоляторі ще два місяці, вирішив суд Мінська. Тим часом правозахисники повідомили про засудження понад 100 людей за справами, що мають політично вмотивований характер.  

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