 Білоруський опозиціонер Вітольд Ашурок помер в колонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

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Білоруський опозиціонер Вітольд Ашурок помер в колонії

Родичам повідомили, що причина смерті - зупинка серця. Правозахисний центр "Вясна" визнав політв'язнем засудженого до п'ятирічного терміну Ашурка.

Вітольд Ашурок

Вітольд Ашурок

У Білорусі помер в колонії політв'язень Вітольд Ашурок, засуджений до п'яти років позбавлення волі. Родичам повідомили, що причина смерті - зупинка серця, повідомив у п'ятницю, 21 травня, Telegram-канал "Наша Нiва".

Як уточнюється на сайті білоруського правозахисного центру "Вясна", 50-річний громадський активіст з Березівки Вітольд Ашурок був членом партії "Білоруський народний фронт" (БНФ) і координатором руху "За свободу".

Його звинуватили і засудили за статтями 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них) і 364 (насильство або загроза застосування насильства по відношенню до співробітника органів внутрішніх справ) КК Республіки Білорусь.

Суд над ним проходив наприкінці 2020-го - на початку 2021 року в закритому форматі. Влада пояснила це наявністю "загрози державній безпеці". Вирок винесли у січні, останні два тижні від Ашурка не приходили листи.

Суд на Павлом Северінцем

12 травня повідомлялося про суд над білоруським опозиціонером Павлом Северінцем, який також проходить в закритому режимі. Разом з Северінцем у справі проходять ще п'ятеро обвинувачених. Правозахисний центр "Вясна" визнав їх політв'язнями.

Закритий режим суду влада пояснює тим, що "матеріали належать до таємниці, яку охороняє закон". Біля суду затримували незалежних журналістів Олександра Буракова, який співпрацює з Deutsche Welle, і Володимира Лапцевича. 15 травня Буракова засудили до 20 діб адміністративного арешту за звинуваченням у "повторній протягом року участі у несанкціонованому заході".

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