США заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь

Міністерство транспорту США у вівторок, 6 липня, запровадило заборону на продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю. Заборона стосується також рейсів, які здійснюються з пересадкою. Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цей крок, повідомляє інформагенція Reuters.

Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також з причин, пов'язаних з національними інтересами і безпекою США. Водночас раніше в Держдепартаменті зазначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона на тлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Посадка літака Ryanair і затримання Протасевича і Сапеги

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську після повідомлення про мінування повітряного судна, яке виявилося фальшивим. Після посадки літака бомби на борту не виявили, проте білоруські силовики затримали двох пасажирів - Романа Протасевича і його супутницю, громадянку Росії Софію Сапегу.

Інцидент з лайнером став однією з головних тем саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня. 5 червня ЄС запровадив санкції щодо державних білоруських авіакомпаній. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Рада ЄС також закликала європейські авіакомпанії уникати польотів над територією Білорусі. Свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили і інші країни, зокрема, Україна і Японія.

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25 червня стало відомо, що Протасевич і Сапега переведені під домашній арешт. За даними міністерства комунікацій і транспорту Литви, Міжнародна організація цивільної авіації продовжила розслідування обставин інциденту з лайнером Ryanair.