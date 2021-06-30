 США заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь

Мінтранс США обмежив авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Винятки - гуманітарні причини, безпека і національні інтереси США.

Літак білоруської авіакомпанії Belavia

Літак білоруської авіакомпанії Belavia

Міністерство транспорту США у вівторок, 6 липня, запровадило заборону на продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю. Заборона стосується також рейсів, які здійснюються з пересадкою. Американське об'єднання пілотів ALPA вже привітало цей крок, повідомляє інформагенція Reuters.

Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також з причин, пов'язаних з національними інтересами і безпекою США. Водночас раніше в Держдепартаменті зазначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона на тлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Посадка літака Ryanair і затримання Протасевича і Сапеги

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську після повідомлення про мінування повітряного судна, яке виявилося фальшивим. Після посадки літака бомби на борту не виявили, проте білоруські силовики затримали двох пасажирів - Романа Протасевича і його супутницю, громадянку Росії Софію Сапегу.

Інцидент з лайнером став однією з головних тем саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня. 5 червня ЄС запровадив санкції щодо державних білоруських авіакомпаній. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Рада ЄС також закликала європейські авіакомпанії уникати польотів над територією Білорусі. Свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили і інші країни, зокрема, Україна і Японія.

Читайте також: Лукашенко наказав "повністю перекрити" кордон Білорусі з Україною

25 червня стало відомо, що Протасевич і Сапега переведені під домашній арешт. За даними міністерства комунікацій і транспорту Литви, Міжнародна організація цивільної авіації продовжила розслідування обставин інциденту з лайнером Ryanair.

Дивитись відео 13:59

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021)

Також за темою

Flughafen Minsk Weißrussland

У США хочуть заборонити продаж квитків на рейси в Білорусь 30.06.2021

Мінтранс США запропонував обмежити авіасполучення з Білоруссю на тлі примусової посадки літака Ryanair в Мінську. Такий захід - в інтересах зовнішньої політики Вашингтона, зазначив Держдепартамент.

Belarussisch-ukrainische Grenzgebiet

ДПСУ повідомила про обсяги затриманої зброї на кордоні з Білоруссю 03.07.2021

Держприкордонслужба України повідомила, що цього року на кордоні з Білоруссю затримала лише 27 одиниць зброї. Напередодні Олександр Лукашенко стверджував, що в Білорусь з України надходить багато зброї.

Belarus Minsk | Präsident Alexander Lukaschenko

Лукашенко наказав "повністю перекрити" кордон Білорусі з Україною 02.07.2021

Олександр Лукашенко стверджує, що в Білорусь із України надходить велика кількість зброї. Він звинуватив Німеччину, Україну, США, Польщу та Литву у створенні "терористичних осередків" у Білорусі.

Реклама

Докладно

Будівля синагоги у Підгайцях Тернопільської області, 17 сторіччя

"Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини"

Кристіан Германн з Кельна понад півтора десятиліття збирає сліди знищеного під час Голокосту єврейського життя.  

Будівля міністерства оборони США

Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft

Проєкт створення хмарної системи від Microsoft більше не відповідає потребам військових США.  