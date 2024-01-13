ФРН закликає повернути Ізраїль до світових хокейних змагань

Виключення з числа учасників саме ізраїльської команди, яка є об'єктом загроз, є нічим іншим як капітуляцією перед ненавистю, заявила глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), до сфери відповідальності якої входять також питання спорту, закликала Міжнародну федерацію хокею (IIHF) переглянути рішення про тимчасове усунення збірної Ізраїлю від міжнародних змагань. IIHF має "повністю скасувати виклчення Ізраїлю" та "забезпечити прозорість у питанні про те, як могло бути прийняте це помилкове рішення", заявила політик в інтерв'ю Bild у суботу, 13 січня.

10 січня Міжнародна федерація хокею оприлюднила заяву, що після ретельного розгляду Рада IIHF ухвалила рішення про тимчасове усунення Ізраїлю від змагань IIHF. При цьому наголошувалось, що рішення ухвалено через "побоювання щодо безпеки всіх учасників світових змагань".

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Війна, яку Ізраїль веде проти терористичної організації ХАМАС, не згадувалась у документі безпосередньо. Натомість зазначалося, що "відповідно до обов'язку піклуватися про захист усіх учасників змагань (...) IIHF вирішила обмежити участь національної збірної Ізраїлю у змаганнях доти, доки безпека та благополуччя всіх учасників (включаючи ізраїльських учасників) не зможуть бути гарантовані" .

"Виключення з числа учасників саме ізраїльської команди, яка є об'єктом загроз, - це не що інше, як капітуляція перед ненавистю. З огляду на нинішні загрози на адресу єврейок та євреїв у багатьох країнах це є руйнівним сигналом", - наголосила Фезер в інтерв'ю Bild.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

"Спорт має бути на боці Ізраїлю"

На думку німецької міністерки, "спорт повинен показати, що він стоїть на боці єврейських спортсменів". Водночас "безпека ізраїльської хокейної команди та всіх інших команд має бути гарантована завдяки високим заходам безпеки та максимально безпечним місцям проведення змагань".

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Раніше Німецька хокейна спілка (DEB) висловила жаль щодо тимчасового усунення представників Ізраїлю від міжнародних хокейних змагань. "Ми приголомшені тим, що команди Ізраїлю не зможуть взяти участь у майбутніх турнірах", - йдеться у заяві DEB. Через кілька годин після оприлюднення заяви IIHF Федерація хокею Ізраїлю оголосила, що опротестує це рішення у Міжнародному спортивному арбітражному суді (CAS).